IND vs AUS 2nd T20 Weather: बारिश दूसरे टी20 पर भी फेरेगी पानी? डरा रहा मेलबर्न का मौसम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd T20 Weather Forecast: भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बारिश ने दो मैचों में पानी फेरा है। पहला मैच वनडे सीरीज का ओपनिंग मैच रहा, जो पर्थ में खेला गया और दूसरा टी20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में जो कि बारिश की वजह से रद किया गया।

अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, लेकिन वहां का मौसम डरा रहा है। इस मैच के दौरान बारिश की संभावना है। ऐसे में जानते हैं मेलबर्न में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच के दौरान पिच और मौसम का कैसा हाल रहेगा।

IND vs AUS 2nd T20I: कैसा रहेगा मेलबर्न का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न (Melbourne Weather Forecast) में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना 45 प्रतिशत है यानी कि मैच में बारिश की वजह से रुकावट देखने को मिल सकती हैं।