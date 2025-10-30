Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs AUS 2nd T20 Weather: बारिश दूसरे टी20 पर भी फेरेगी पानी? डरा रहा मेलबर्न का मौसम

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    IND vs AUS 2nd T20 Weather: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न में खेला जाएगा, जिस पर बारिश का साया मंडरा रहा है। इससे पहले भी बारिश ने दो मैचों (पहला वनडे और पहला टी20) को प्रभावित किया है। ऐसे में दूसरे टी20 मैच से पहले एक नजर डालते हैं मेलबर्न की पिच और वहां के मौसम पर।  

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs AUS 2nd T20I Weather Forecast: कैसा रहेगा मेलबर्न का मौसम?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd T20 Weather Forecast: भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बारिश ने दो मैचों में पानी फेरा है। पहला मैच वनडे सीरीज का ओपनिंग मैच रहा, जो पर्थ में खेला गया और दूसरा टी20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में जो कि बारिश की वजह से रद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, लेकिन वहां का मौसम डरा रहा है। इस मैच के दौरान बारिश की संभावना है। ऐसे में जानते हैं मेलबर्न में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच के दौरान पिच और मौसम का कैसा हाल रहेगा।

    IND vs AUS 2nd T20I: कैसा रहेगा मेलबर्न का मौसम?

    मौसम विभाग के अनुसार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न (Melbourne Weather Forecast) में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना 45 प्रतिशत है यानी कि मैच में बारिश की वजह से रुकावट देखने को मिल सकती हैं।

    IND vs AUS 2nd T20I Pitch: कैसा खेलेगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच?

    अगर बात करें एमसीजी (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड) की तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित क्रिकेट स्टेडियम में से एक हैं। यहां कि पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए संतुलित हैं। शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और अच्छा उछाल मिलता है। बाद में बल्लेबाजों के लिए आसानी होती है। गेंद यहां पर बल्ले पर अच्छे से लगती है और बैटर्स को शॉट्स लगाते हुए देखा जाता है।

    AUS vs IND Head-to-Head Record T20I

    • कुल खेले गए मैच- 33
    • ऑस्ट्रेलिया ने जीते-11
    • भारत ने जीते-20
    • टाई- 2
    • पहला मैच कब खेला गया- 22 सितंबर 2007
    • आखिरी मैच कब खेला गया- 29 अक्टूबर 2025

    IND vs AUS 1st T20I: भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें-

    भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

    ऑस्ट्रेलिया- मिच मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा।

    यह भी पढ़ें- IND W vs AUS W 2nd Semi Final: काली पट्टी बांधकर क्यों सेमीफाइनल मैच खेलने उतरे भारत-ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स? वजह है दर्दनाक

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20? वेन्यू-टाइम सबकुछ कर लें नोट