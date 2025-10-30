IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20? वेन्यू-टाइम सबकुछ कर लें नोट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20I मैच बारिश के कारण रद हो गया था। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भले ही ओपनर अभिषेक ने जल्दी विकेट गंवा दिया था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोमेंटम को बनाए रखा और अपनी फॉर्म में वापसी की, लेकिन बारिश ने उनकी फॉर्म में पानी फेरा। अब सीरीज का दूसरा टी20 मैच 31 मार्च यानी शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। ये मैच कब शुरू होगा और फैंस कैसे इस मैच को फ्री में घर बैठे लाइव देख सकेंगे, आइए जानते हैं।

IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming कब होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20I मैच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को होना है। कहां खेला जाएगा IND vs AUS 2nd T20 मैच? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज का दूसरा टी20 मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कितने बजे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20I मैच का सिक्का उछलेगा? पांच मैचों की टी20आई सीरीज के दूसरे मैच का टॉस दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर होगा, जबकि मैच 1 बजकर 45 मिनट से शुरू होगा। भारत में फैंस कहां भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20I मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20I मैच का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा। फैंस कहां देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? भारत में फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टर ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। Free में कैसे देखें IND vs AUS 2nd T20I match? स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉट स्टार अगर आप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20I मैच फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी डीडी स्पोर्ट्स पर मैच देखने को मिलेगा।

इसके लिए आपकी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश होनी चाहिए, तभी बिना किसी चार्ज के आप मेलबर्न में खेले जाने वाले इस मैच का आसानी से लुत्फ उठा सकेंगे।