IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20? वेन्यू-टाइम सबकुछ कर लें नोट

IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद हो गया था। अब दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। टॉस दोपहर 1:15 बजे और मैच 1:45 बजे शुरू होगा। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे इस मैच को फ्री में देख सकते हैं?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20I मैच बारिश के कारण रद हो गया था। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी।
भले ही ओपनर अभिषेक ने जल्दी विकेट गंवा दिया था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोमेंटम को बनाए रखा और अपनी फॉर्म में वापसी की, लेकिन बारिश ने उनकी फॉर्म में पानी फेरा। अब सीरीज का दूसरा टी20 मैच 31 मार्च यानी शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। ये मैच कब शुरू होगा और फैंस कैसे इस मैच को फ्री में घर बैठे लाइव देख सकेंगे, आइए जानते हैं।
कब होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20I मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को होना है।
कहां खेला जाएगा IND vs AUS 2nd T20 मैच?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज का दूसरा टी20 मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।
कितने बजे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20I मैच का सिक्का उछलेगा?
पांच मैचों की टी20आई सीरीज के दूसरे मैच का टॉस दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर होगा, जबकि मैच 1 बजकर 45 मिनट से शुरू होगा।
भारत में फैंस कहां भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20I मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा?
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20I मैच का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा।
फैंस कहां देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत में फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टर ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
Free में कैसे देखें IND vs AUS 2nd T20I match?
स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉट स्टार अगर आप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20I मैच फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी डीडी स्पोर्ट्स पर मैच देखने को मिलेगा।
इसके लिए आपकी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश होनी चाहिए, तभी बिना किसी चार्ज के आप मेलबर्न में खेले जाने वाले इस मैच का आसानी से लुत्फ उठा सकेंगे।
लाइव अपडेट्स ऑनलाइन के लिए क्या फॉलो करें?
फैंस मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए लाइव स्कोर, अपडेट्स और हाईलाइट्स के लिए दैनिक जागरण की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं।
IND vs AUS 1st T20I: भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें-
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर
ऑस्ट्रेलिया- मिच मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा।
