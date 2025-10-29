Language
    IND vs AUS 1st T20I: सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी पर बारिश ने फेरा पानी, भारतीय कप्‍तान ने बनाया खास रिकॉर्ड

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बुधवार को पहला टी20 इंटरनेशल मैच बारिश के कारण रद हो गया। टीम इंडिया ने पहले बल्‍लेबाजी के आमंत्रण को स्‍वीकार किया और 9.4 ओवर में एक विकेट खोकर 97 रन बनाए। भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी की। वो 24 गेंदों में तीन चौके और दो छक्‍के की मदद से 39 रन बनाकर नाबाद रहे।

    Hero Image

    सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी की

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बुधवार को कैनबरा में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश के कारण रद हो गया। टीम इंडिया ने पहले बल्‍लेबाजी के आमंत्रण को स्‍वीकार किया और 9.4 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए।

    भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी की और वो 24 गेंदों में तीन चौके व दो छक्‍के की मदद से 39 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके साथ शुभमन गिल 37 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्या ने इस पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

    भारत की धाकड़ शुरुआत

    पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत को अभिषेक शर्मा (19) और शुभमन गिल (37*) ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 19 गेंदों में 35 रन की साझेदारी की। नाथन ऐलिस ने शर्मा को मिड ऑफ में टिम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा।

    सूर्या ने बनाया रिकॉर्ड

    इसके बाद गिल और कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला। दोनों ने कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। इस दौरान सूर्या ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में 150 छक्‍के लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्‍लेबाज बने।

    भारत की तरफ से सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्‍होंने 205 छक्‍के जड़े हैं। बहरहाल, गिल और सूर्या शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन बारिश के कारण आगे का खेल नहीं हो पाया। वैसे, बारिश के कारण कुल दो बार मैच रुका।

    मेलबर्न में अगली भिड़ंत

    ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से एकमात्र विकेट नाथन ऐलिस को मिला। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कोशिश सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने की होगी।

