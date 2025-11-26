SMAT 2025: रहाणे और सूर्यकुमार यादव ने मुंबई को दिलाई आसान जीत, रेलवे को 7 विकेट से दी मात

Language
    Wed, 26 Nov 2025

    लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रेलवे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 15.5 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की जीत में अंजिक्य रहाणे और सूर्यकुमार यादव ने अहम रोल अदा किया।  

    रेलवे के खिलाफ बल्लेबाजी करे दौरान सूर्यकुमार यादव।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मुंबई ने अजिंक्य रहाणे (62) और सूर्यकुमार यादव (47) की आतिशी पारियों की बदौलत रेलवे को आसानी से सात विकेट से हराया। रेलवे के 159 रनों के जवाब में मुंबई ने 15.5 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर 159 रन बना लिया।

    अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में बुधवार को इसके पहले मुंबई ने टास जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। रेलवे की शुरुआत खराब रही। ओपनर शिवम चौधरी (11) एवं एसए आहूजा (01) महज 19 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए। हालांकि, इसके बाद मोहम्मद सैफ ने 37 गेंदों पर 48 और रवि सिंह ने 19 गेंदों पर 26 रन जोड़कर टीम को संकट से बाहर निकालने का प्रयास किया।

    आशुतोष शर्मा ने जड़ा अर्धशतक

    इसके अलावा आशुतोष शर्मा ने 30 गेंदों पर सात चौके व तीन छक्कों की मदद से 61 रनों की जोरदार पारी खेली, जिसकी बदौलत रेलवे की टीम 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 158 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को अजिंक्य रहाणे ने मजबूत शुरुआत दिलाई।

    अजिंक्य रहाणे को मिला प्लेयर ऑफ मैच का खिताब

    रहाणे ने 33 गेंदों पर चार चौके व पांच छक्के के सहारे शानदार 62 रनों की पारी खेली, जबकि भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया और पांच चौके व दो छक्के लगाए। हार्दिक तमोर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। अजिंक्य को अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है।

