SMAT 2025: रहाणे और सूर्यकुमार यादव ने मुंबई को दिलाई आसान जीत, रेलवे को 7 विकेट से दी मात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मुंबई ने अजिंक्य रहाणे (62) और सूर्यकुमार यादव (47) की आतिशी पारियों की बदौलत रेलवे को आसानी से सात विकेट से हराया। रेलवे के 159 रनों के जवाब में मुंबई ने 15.5 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर 159 रन बना लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में बुधवार को इसके पहले मुंबई ने टास जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। रेलवे की शुरुआत खराब रही। ओपनर शिवम चौधरी (11) एवं एसए आहूजा (01) महज 19 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए। हालांकि, इसके बाद मोहम्मद सैफ ने 37 गेंदों पर 48 और रवि सिंह ने 19 गेंदों पर 26 रन जोड़कर टीम को संकट से बाहर निकालने का प्रयास किया।

आशुतोष शर्मा ने जड़ा अर्धशतक इसके अलावा आशुतोष शर्मा ने 30 गेंदों पर सात चौके व तीन छक्कों की मदद से 61 रनों की जोरदार पारी खेली, जिसकी बदौलत रेलवे की टीम 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 158 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को अजिंक्य रहाणे ने मजबूत शुरुआत दिलाई।