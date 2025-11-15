Language
    संजू सैमसन के आने के बाद CSK ने किया कप्तान के नाम का एलान, जानिए किसे मिली 5 बार की चैंपियन की कमान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:29 PM (IST)

    चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को ट्रेड किया है और उनके बदले रवींद्र जडेजा के अलावा सैम करन को भेजा। संजू के चेन्नई में आने के बाद टीम के अगले कप्तान के बारे में बातें हो रही थीं और इन खबरों पर चेन्नई ने विराम लगा दिया है। 

    Hero Image

    चेन्नई सुपर किंग्स ने किया अपने कप्तान के नाम का एलान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की खबरें थीं। शनिवार सुबह इस खबर पर मुहर लग गई। इसी के साथ ये भी खबरें थी कि अगर संजू चेन्नई में आते हैं तो फिर कप्तानी करेंगे। इस बात को लेकर भी पांच बार की चैंपियन चेन्नई ने स्थिति साफ कर दी है। चेन्नई ने साफ कर दिया है कि उसका कप्तान कौन होगा?

    पांच बार की चैंपियन चेन्नई ने साल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी थी। बीते सीजन भी वही कप्तान थे, लेकिन बीच सीजन चोटिल हो गए थे। इसके बाद एमएस धोनी ने कप्तानी संभाली थी। अगले सीजन से पहले संजू की खबरों के साथ उनका नाम भी टीम के अगले कप्तान के तौर पर लिया जा रहा था। संजू राजस्थान के कप्तान थे और उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2022 में फाइनल खेला था जो 2008 के बाद उसका पहला फाइनल था।

    ये खिलाड़ी होगा कप्तान

    बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के लिए शनिवार तक का समय दिया था। सभी फ्रेंचाइजियों ने ये लिस्ट जारी कर दी। शनिवार शाम को ही फ्रेंचाइजी ने बता दिया कि आईपीएल-2026 में चेन्नई का अगला कप्तान कौन होगा। चेन्नई ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया और अपने कप्तान के बारे में साफ कर दिया।

    चेन्नई ने बता दिया है कि गायकवाड़ ही उनके अगले कप्तान होंगे। चेन्नई ने गायकवाड़ की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "रास्ता दिखाएं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़।"

    टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की कमी पूरी

    चेन्नई ने संजू की जगह राजस्थान को रवींद्र जडेजा और सैम करन दिए हैं। फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया कि टीम को एक टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजी की जरूरत थी और संजू इस रोल में फिट बैठ रहे थे क्योंकि नीलामी में कोई भी ऐसा बल्लेबाज उन्हें नहीं मिलता और इसलिए उन्होंने संजू को ट्रेड किया। उन्होंने ये भी बताया कि फ्रेंचाइजी यूं तो किसी को ट्रेड नहीं करती है लेकिन जरूरत के हिसाब से उन्होंने संजू को जोड़ने के लिए ये फैसला किया।

