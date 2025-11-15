संजू सैमसन के आने के बाद CSK ने किया कप्तान के नाम का एलान, जानिए किसे मिली 5 बार की चैंपियन की कमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की खबरें थीं। शनिवार सुबह इस खबर पर मुहर लग गई। इसी के साथ ये भी खबरें थी कि अगर संजू चेन्नई में आते हैं तो फिर कप्तानी करेंगे। इस बात को लेकर भी पांच बार की चैंपियन चेन्नई ने स्थिति साफ कर दी है। चेन्नई ने साफ कर दिया है कि उसका कप्तान कौन होगा?

पांच बार की चैंपियन चेन्नई ने साल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी थी। बीते सीजन भी वही कप्तान थे, लेकिन बीच सीजन चोटिल हो गए थे। इसके बाद एमएस धोनी ने कप्तानी संभाली थी। अगले सीजन से पहले संजू की खबरों के साथ उनका नाम भी टीम के अगले कप्तान के तौर पर लिया जा रहा था। संजू राजस्थान के कप्तान थे और उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2022 में फाइनल खेला था जो 2008 के बाद उसका पहला फाइनल था।

ये खिलाड़ी होगा कप्तान बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के लिए शनिवार तक का समय दिया था। सभी फ्रेंचाइजियों ने ये लिस्ट जारी कर दी। शनिवार शाम को ही फ्रेंचाइजी ने बता दिया कि आईपीएल-2026 में चेन्नई का अगला कप्तान कौन होगा। चेन्नई ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया और अपने कप्तान के बारे में साफ कर दिया।