IPL 2026 Top 5 Release: आंद्रे रसेल को मिली निराश तो मिलर भी हुए खाली हाथ, जानिए रिलीज हुए 5 बड़े विदेशी खिलाड़ियों के नाम
आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इन लिस्ट में चौंकाने वाले नाम हैं। हम आपको उन पांच बड़े विदेशी खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें फ्रेंचाइजियों ने रिलीज कर दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिस पल का क्रिकेट फैंस को इंतजार था वो आ गया है। आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइियों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है और उसमें कई हैरान करने वाले फैसले सामने आए हैं। कुछ फ्रेंचाइजियों ने अपने पुराने साथियों का साथ छोड़ा है।
जाहिर है अब फ्रेंचाइजियां नीलामी में इन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगी। हम आपको इस रिपोर्ट में उन पांच बड़े विदेशी खिलाड़ियों के नाम बताने जा रहे हैं जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजियों ने रिलीज कर दिया है।
रिलीज हुए विदेशी खिलाड़ी
आंद्रे रसेल
आंद्रे रसेल साल 2014 से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। लेकिन अब फ्रेंचाइजी ने उनका दामन छोड़ दिया है। फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया। 2014 में कोलकाता ने अपना पहला आईपीएल जीता था और रसेल उस समय टीम के साथ थे। अब वह नीलामी में नजर आएंगे।
ग्लेन मैक्सवेल
पिछले सीजन फाइनल खेलने वाली पंजाब किंग्स ने भी अपने एक तूफानी बल्लेबाज को रिलीज कर दिया है। इस खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। रिकी पोटिंग जब पंजाब किंग्स के कोच बने थे तो मैक्सवेल को लेकर आए थे। लेकिन ये तूफानी बल्लेबाज कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। बीते सीजन उन्होंने सात मैच खेले थे और सिर्फ 48 रन ही बना पाए थे।
डेविड मिलर
गुजरात टाइटंस से लखनऊ सुपर जायंट्स आने वाले डेविड मिलर को भी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया। साल 2022 में गुजरात को खिताब दिलाने में अहम रोल निभाने वाले मिलर को लखनऊ ने इस उम्मीद में खरीदा था कि वह फिनिशर की भूमिका निभाएंगे जिसमें वह सफल नहीं रहे और इस साल फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया।
फाफ डु प्लेसी
चेन्नई सुपर किंग्स की सफलता में बड़ा योगदान देने वाले और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की तीन साल कप्तानी करने वाले फाफ डु प्लेसी को पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। हालांकि, इस बार फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया है। देखना होगा कि फ्रेंचाइजी नीलामी में दोबारा उनके लिए कोशिश करेगी या नहीं।
लियाम लिविंगस्टन
इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाजों में गिने जाने वाले लियाम लिविंगस्टन को मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने रिलीज कर दिया है। आरसीबी ने पिछले सीजन खिताब जीता था, लेकिन इसमें दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का रोल ज्यादा नहीं था। लिविंगस्टन ने कुल 10 मैच खेले थे और 112 रन बनाए थे जिसमें एक अर्धशतक शामिल था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।