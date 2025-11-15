Language
    IPL 2026 Top 5 Indian Players Release: वेंकटेश अय्यर के हाथ से गए करोड़ों, रवि बिश्नोई को भी लखनऊ ने नकारा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:51 PM (IST)

    सभी फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल के अगले सीजन की तैयारी कर ली है और शनिवार को जारी रिलीज-रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में इसकी झलक दिख गई है। इस लिस्ट में भारत के कई बड़े क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं। हम आपको उन पांच बड़े भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें रिलीज कर दिया गया है। 

    वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई को फ्रेंचाइजियों ने किया रिलीज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही ये भी बता दिया है कि वह किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। इसी के साथ साफ हो गया है कि अगले महीने होने वाली नीलामी में फ्रेंचाइजियां किस रणनीति के साथ उतरेंगी। शनिवार को जब रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आई तो उसमें कई बड़े और उभरते हुए भारतीय खिलाड़ियों को भी निराश हाथ लगी।

    कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से लेकर टीमों ने कई भारतीय खिलाड़ियों को रिलीज किया है। हम आपको बता रहे हैं उन पांच बड़े भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें फ्रेंचाइजियों ने रिलीज कर दिया है।

    रिलीज हुए 5 बड़े भारतीय खिलाड़ी

    वेंकटेश अय्यर

    कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले साल ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था। अय्यर से टीम को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी जिसमें वह फेल रहे। पिछले साल अय्यर ने 11 मैचों में 142 रन ही बनाए थे। इस बार फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया है। हो सकता है कि फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज कर नीलामी में दोबारा खरीदने का फैसला किया है वो भी कम कीमत में।

    रवि बिश्नोई

    पंजाब किंग्स से लखनऊ सुपरजायंट्स में आए रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया गया है। बिश्नोई अपनी फिरकी से आईपीएल के अहम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वह टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। वह उन गेंदबाजों में चुने जाते हैं जो विकेट चटकाने और विकेट लेना जानते हैं। पिछले साल वह इस काम को करने में असफल रहे थे।

    आकाशदीप

    पिछले सीजन चोट से वापसी करते हुए आकाशदीप ने लखनऊ का दामन थामा था। फ्रेंचाइजी को उम्मीद थी कि वह गेंदबाजी को मजबूत करेंगे, लेकिन इस काम में वह फेल रहे थे। संभवतः इसी के कारण आकाशदीप को फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया। आकाशदीप वही गेंदबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए दमदार खेल दिखाया था।

    मोहित शर्मा

    मोहित शर्मा आईपील में वापसी कर अपनी छाप छोड़ने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने साल 2023 में शानदार गेंदबाजी की थी। पिछले सीजन वह दिल्ली कैपिटल्स में थे लेकिन कुछ कमाल नहीं कर सके थे। फ्रंचाइजी ने उन्हें इस साल रिलीज कर दिया।

    राहुल चाहर

    मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके राहुल चाहर पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे। लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया है। चाहर की फिरकी पिछले सीजन विकेट चटकाने और रन बचाने दोनों में नाकाम रही थी।

