IPL 2026 Trade: संजू सैमसन से लेकर शार्दुल ठाकुर तक, जानिए इस बार के टॉप-5 ट्रेड
आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजियों के लिए आज अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करना का आखिरी दिन था। सभी फ्रेंचाइजी ने ये लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ कुछ खिलाड़ियों को ट्रे़ड भी किया है। हम आपको इस साल के पांच बड़े ट्रेड के बारे में बताने जा रहे हैं।
ट्रेडिंग विंडो जब से खुली थी तब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि संजू सैमसन को इस बार राजस्थान रायल्स की टीम ट्रेड कर सकती है। ऐसा ही हुई है संजू अब राजस्थान की तरफ से नहीं खेलेंगे। उन्हें चेन्नई में देखा जाएगा।
संजू गए चेन्नई
संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड किया है। ये पहली बार होगा जब संजू चेन्नई में खेलेंगे। ये उनकी तीसरी फ्रेंचाइजी होगी। 2013 में राजस्थान से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले संजू राजस्थान के बैन होने पर दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) चले गए थे। हालांकि, जब राजस्थान की वापसी हुई तो वह टीम में वापस आ गए। चेन्नई संजू को 18 करोड़ रुपये देगी।
रवींद्र जडेजा
राजस्थान ने पहले सीजन आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। तब शेन वॉर्न टीम के कप्तान थे और रवींद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा थे। बाद में जडेजा चेन्नई आ गए और इस टीम के अहम सदस्य बन गए। लेकिन इस सीजन जडेजा की राजस्थान में घर वापसी हुई है। टीम ने संजू की जगह जडेजा को सैम करन के साथ ट्रेड किया है। जडेजा को राजस्थान 14 करोड़ देगी जबकि चेन्नई में उन्हें 18 करोड़ मिल रहे थे। बाकी के चार करोड़ सैम करन को मिलेंगे।
मोहम्मद शमी
अपनी शानदार गेंदबाजी से कमाल करने वाले मोहम्मद शमी को पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। लेकिन वह कमाल नहीं कर पाए तो इस बार टीम ने उन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स को ट्रेड किया है। हैदराबाद ने शमी के लिए लखनऊ से किसी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं किया। शमी को लखनऊ में भी 10 करोड़ मिलेंगे।
शार्दुल ठाकुर
पिछले साल बीच सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल किए गए शार्दुल ठाकुर को टीम ने ट्रेड किया है। ठाकुर इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। फ्रेंचाइजी ने उनकी जगह अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ भेजा है।
नीतीश राणा
कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर चुके नीतीश राणा पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। राजस्थान ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड किया है। राणा दिल्ली के ही हैं और अपने प्रदेश के लिए खेलते नजर आएंगे। राणा को उनकी मौजूदा कीमत 4.2 करोड़ में ही ट्रेड किया गया है।
