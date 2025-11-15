IPL 2026 Trade: संजू सैमसन से लेकर शार्दुल ठाकुर तक, जानिए इस बार के टॉप-5 ट्रेड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सभी को नीलामी का इंतजार है जहां वह अपने मुताबिक खिलाड़ी चुन टीम पूरी करेंगी। इस सीजन कुछ बड़े ट्रेड हुए हैं जिनकी उम्मीद कुछ दिनों से की जा रही थी। हम आपको ऐसे ही बड़े ट्रेड के वालों में बताने जा रहे हैं जो इस सीजन हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेडिंग विंडो जब से खुली थी तब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि संजू सैमसन को इस बार राजस्थान रायल्स की टीम ट्रेड कर सकती है। ऐसा ही हुई है संजू अब राजस्थान की तरफ से नहीं खेलेंगे। उन्हें चेन्नई में देखा जाएगा।

संजू गए चेन्नई संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड किया है। ये पहली बार होगा जब संजू चेन्नई में खेलेंगे। ये उनकी तीसरी फ्रेंचाइजी होगी। 2013 में राजस्थान से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले संजू राजस्थान के बैन होने पर दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) चले गए थे। हालांकि, जब राजस्थान की वापसी हुई तो वह टीम में वापस आ गए। चेन्नई संजू को 18 करोड़ रुपये देगी।

रवींद्र जडेजा राजस्थान ने पहले सीजन आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। तब शेन वॉर्न टीम के कप्तान थे और रवींद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा थे। बाद में जडेजा चेन्नई आ गए और इस टीम के अहम सदस्य बन गए। लेकिन इस सीजन जडेजा की राजस्थान में घर वापसी हुई है। टीम ने संजू की जगह जडेजा को सैम करन के साथ ट्रेड किया है। जडेजा को राजस्थान 14 करोड़ देगी जबकि चेन्नई में उन्हें 18 करोड़ मिल रहे थे। बाकी के चार करोड़ सैम करन को मिलेंगे।

मोहम्मद शमी अपनी शानदार गेंदबाजी से कमाल करने वाले मोहम्मद शमी को पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। लेकिन वह कमाल नहीं कर पाए तो इस बार टीम ने उन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स को ट्रेड किया है। हैदराबाद ने शमी के लिए लखनऊ से किसी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं किया। शमी को लखनऊ में भी 10 करोड़ मिलेंगे।