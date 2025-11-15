IND vs SA: रवींद्र जडेजा के हिस्से कोलकाता में आया बड़ा कीर्तिमान, कपिल देव की लिस्ट में लिखवाया नाम
भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कोलकाता टेस्ट मैच में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अभी तक उनसे पहले ये काम सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी कर पाया था, लेकिन अब जडेजा का नाम भी इस लिस्ट में आ गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। उन्होंने ये काम टीम इंडिया की बैटिंग के दौरान किया है और इसी के साथ उन्होंने महान खिलाड़ी कपिल देव की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है।
कोलकाता टेस्ट में भारत ने साउथ अफ्रीका को 159 रनों पर ढेर कर दिया था। टीम इंडिया भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाई और 189 रनों पर ही ढेर हो गई। इसी पारी के दौरान जडेजा ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय
जडेजा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर बन गए हैं। वह क्रिकेट इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले सिर्फ चौथे क्रिकेटर हैं। अपना 88वां टेस्ट मैच खेल रहे जडेजा ने जब 10 रन पूरे किए तभी टेस्ट में 4000 रन पूरे कर लिए। उनके नाम पहले से ही 300 से ज्यादा विकेट हैं। इसी के साथ वह इस लिस्ट में आ गए जिसमें पहले से ही कपिल देव का नाम है। जडेजा ये मुकाम हासिल करने वाले कपिल के बाद दूसरे भारतीय हैं।
जडेजा और कपिल के अलावा इस लिस्ट में इयान बॉथम और डेनिलय विटोरी का नाम है। कपिल ने टेस्ट क्रिकेट में 5248 रन बनाए हैं और 434 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के बॉथम ने 5200 रन और 383 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के विटोरी ने 4531 रन बनाए हैं और 362 विकेट झटके हैं।
इस मामले में दूसरे क्रिकेटर
जहां तक समय की बात है तो जडेजा सबसे कम टेस्ट मैचों में ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। बॉथम ने ये काम 72 टेस्ट मेचों में किया था जबकि जडेजा ने 88 टेस्ट मैचों में किया है। जडेजा ने पहली पारी में 45 गेंदों पर 27 रन बनाए। हालांकि, पहली पारी में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था।
