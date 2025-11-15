IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन लग गई विकटों की झड़ी, 15 विकेट गिरा गेंदबाजों ने दिखाया दम, साउथ अफ्रीका की हालत पतली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में स्पिनरों के दबदबे की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अनुमान था कि चौथे और पांचवे दिन स्पिनर हावी होंगे। हालांकि, दूसरे दिन ही स्पिनरों का खौफ देखने को मिला है। मैच के दूसरे दिन शनिवार को कुल 15 विकेट गिरे जिसमें से 12 विकेट स्पिनरों ने लिए।

नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने दिन का अंत सात विकेट के नुकसान पर 93 रनों के साथ किया। टेम्बा बावुमा 78 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ कार्बिन बोश्च एक रन बनाकर खेल रहे हैं। उसने भारत पर 63 रनों की बढ़त ले ली है। साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में 159 रनों पर ढेर हो गई थी। टीम इंडिया भी अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर पाई और 189 रन ही बना सकी। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया।

भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाई भारत ने दिन की शुरुआत एक विकेट के नुकसान पर 31 रनों के साथ की। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने केएल राहुल का अच्छा साथ दिया और स्कोर 75 तक पहुंचाया। 29 रनों के निजी स्कोर पर सुंदर साउथ अफ्रीकी स्पिनर सिमोन हार्मर की गेंद पर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल को शॉट खेलते समय गर्दन में खिंचाव हुआ जिसके बाद वह बाहर चले गए और दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए। शानदार बल्लेबाजी कर रहे राहुल को केशव महाराज ने आउट कर दिया। वह 119 गेंदों पर 39 रन बना सके। राहुल ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का मारा।

ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 27-27 रन बनाए लेकिन अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। पंत कार्बिन बोश्च और जडेजा हार्मर की गेंद पर आउट हुए। ध्रुव जुरेल 14, अक्षर पटेल 16 रन ही बना सके। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह एक-एक रन ही बना सके।

साउथ अफ्रीका की तरफ से हार्मर ने चार विकेट लिए। मार्को यानसेन ने तीन विकेट झटके। महाराज और बोश्च के हिस्से एक-एक विकेट आया। भारतीय स्पिनर छाए भारत ने साउथ अफ्रीका पर 30 रनों की बढ़त ले ली थी। दूसरे ही दिन दूसरे सत्र में साउथ अफ्रीका को अपनी दूसरी पारी खेलने उतरना पड़ा, लेकिन हाल नहीं बदला। भारतीय स्पिनरों ने उसके बल्लेबाजों को परेशान किया। पहले रियान रिकेलटन कुलदीप की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। उनके बल्ले से सिर्फ 11 रन ही निकले। एडेन मार्करम को रवींद्र जडेजा ने चार के निजी स्कोर पर आउट किया। वियान मुल्डर भी जडेजा का शिकार बने जो 11 रन ही बना पाए।