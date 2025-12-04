Language
    SMAT 2025: तेंदुलकर के सामने वैभव फेल, रिंकू ने खेली 240 की स्ट्राइक रेट से पारी; शमी-आकाश ने बंगाल को दिलाई जीत

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 4 दिसंबर को कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का सयैद मु ...और पढ़ें

    Hero Image

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 4 दिसंबर को कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में गोवा के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बल्ले से एक बार फिर से विस्फोटक अंदाज देखने को मिला। वहीं, बंगाल के लिए शमी और आकाश दीप ने मैच जिताऊ गेंदबाजी की। यूपी के लिए रिंकू सिंह ने 240 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

    सैमसन-शराफुद्दीन और आसिफ ने केरल को दिलाई जीत

    संजू सैमसन, शराफुद्दीन और केएम आसिफ के शानदार प्रदर्शन के दम पर केरल ने लखनऊ में मुंबई को 15 रनों से हराकर सीजन की पहली हार का स्वाद चखाया। सैमसन ने 28 गेंद पर 46 रन बनाकर टीम के लिए अच्छी शुरुआत की। विष्णु विनोद ने 40 गेंद पर नाबाद 43 रन बनाए, लेकिन शराफुद्दीन ने 15 गेंद पर नाबाद 35 रनों की पारी खेलकर टीम को 5 विकेट पर 178 रन तक पहुंचाया।

    इसके बाद शराफुद्दीन ने इसके बाद आयुष म्हात्रे को पहले ही ओवर में आउट कर दिया। हालांकि, अजिंक्य रहाणे (18 गेंदों पर 32 रन) और सरफराज खान (40 गेंदों पर 52 रन) ने मुंबई को आगे बढ़ाया। सरफराज के आउट होने तक मुंबई को आठ ओवरों में 80 रन चाहिए थे। सूर्यकुमार यादव ने इसे तीन ओवरों में 31 रनों तक सीमित कर दिया, लेकिन 18वें ओवर में आसिफ के तीन विकेट ने मुंबई की कमर तोड़ दी। उन्हें आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे और दो विकेट बाकी थे। आसिफ ने पारी समेटने और अपने पांच विकेट पूरे करने में केवल चार गेंदें लीं।

    बदोनी का ऑलराउंड प्रदर्शन

    दिल्ली के आयुष बदोनी के 35 गेंद में 53 रन और 12 रन देकर 4 विकेट, प्रियांश आर्य और तेजस्वी दहिया के अर्धशतकों की बदौलत दिल्ली ने अहमदाबाद में ग्रुप डी के एक बड़े स्कोर वाले मुकाबले में कर्नाटक को 45 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए, दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 232 रन बनाए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 38 गेंद में 62 रन और आर स्मरण ने 38 गेंदों में 72 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से कम सहयोग मिलने पर कर्नाटक की टीम 19.3 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई।

    लिम्बानी, शेठ ने बड़ौदा को दिलाई जीत

    तेज गेंदबाज राज लिम्बानी ने 2.1 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट और ऑलराउंडर अतीत शेठ ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिससे बड़ौदा ने हैदराबाद में गुजरात को आठ विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टी20I टीम में चुने जाने के एक दिन बाद हार्दिक पंड्या ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने चार ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 14.1 ओवर में 73 रन बनाए। इसके जवाब में बड़ौदा ने 6.4 ओवर में दो विकेट गंवाकर 74 रन बना लिए।

    शमी-आकाश दीप की गुजलबंदी

    मोहम्मद शमी ने 3.2 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट लेकर अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि आकाश दीप ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। बंगाल ने हैदराबाद में सर्विसेज को सात विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सर्विसेज 18.2 ओवर में 165 रन पर आउट हो गई। इसके बाद अभिषेक पोरेल और अभिमन्यु ईश्वरन ने तेज अर्धशतक जड़े और बंगाल ने 15.1 ओवर में जीत हासिल कर ली।

    बिहार को मिली हार

    गोवा के खिलाफ मैच में बिहार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रनों का स्कोर बनाया था। वैभव सूर्यवंशी 25 गेंद का सामना करने के बाद वह 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अर्जुन तेंदुलकर ने दो विकेट चटकाए।

    इसके बाद गोवा की टीम ने इस टारगेट को 19.5 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, जिसमें उनकी टीम को जीत दिलाने में गोवा के कप्तान सुयश प्रभुदेसाई ने बल्ले से अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 46 गेंद में 79 रनों की पारी खेली।

    यूपी के लिए गरजा रिंकू सिंह का बल्ला

    सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 4 दिसंबर को ग्रुप-बी में उत्तर प्रदेश की टीम का सामना चंडीगढ़ से हुआ। यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का स्कोर बनाया। रिंकू सिंह ने टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। उनके बल्ले से 10 गेंदों में 24 रनों की पारी देखने को मिली। समीर रिजवी के बल्ले से इस मुकाबले में 42 गेंद में 70 रनों की पारी निकली।

    चंडीगढ़ के खिलाफ इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने जहां 212 रनों का स्कोर बनाया तो वहीं, उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर चंडीगढ़ को 20 ओवर्स में 172 रनों के स्कोर पर रोक दिया। इस मैच में यूपी की तरफ से गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन देने के साथ 3 विकेट हासिल किए।

