SMAT 2025: सरफराज की फिफ्टी तो सूर्या-दुबे का फ्लॉप शो, संजू सैमसन की टीम ने मुंबई को पटका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की टीम ने मुंबई को 15 रनों से रोमांचक शिकस्त दी। इस मैच में केरल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए। इसके बाद मुंबई के धुरंधर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और 163 रनों पर पूरी टीम सिमट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

179 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और सरफराज खान ने कुछ देर क्रीज पर टिकने की कोशिश की। रहाणे ने 18 गेंद में 32 रन बनाए, जिसमें पांच चौके जड़े।

सूर्या-दुबे हुए फ्लॉप रहाणे युवा गेंदबाज विग्नेश पुथुर की गेंद पर आउट हो गए। तब सरफराज ने सधी हुई बल्लेबाजी की और मुंबई की टीम को लक्ष्य करीब पहुंचाने की कोशिश में जुट गए। उन्हें कुछ देर के लिए सूर्यकुमार यादव का साथ मिला। हालांकि, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए।

उन्होंने 25 गेंद में सिर्फ 32 रन बनाए। इसके बाद शिवम दुबे भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। साईराज पाटिल ने 13 रनों का योगदान दिया। मुंबई के लिए मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम के बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसी वजह से टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। मुंबई 19.4 ओवर में 163 रन बनाकर सिमट गई।

केएम आसिफ ने झटके पांच विकेट केरल की टीम के लिए केएम आसिफ सबसे बड़े हीरो साबित हुए। आसिफ ने 3.4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए और 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा विग्नेश पुथुर ने दो विकेट झटके। अब्दुल बासित, सैफुद्ददीन और एमडी निदेश ने एक-एक विकेट झटका।