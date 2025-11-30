SMAT 2025: Ishan Kishan ने जड़ा तूफानी शतक, विराट ने खेली अर्धशतकीय पारी; विजय शंकर की फिफ्टी पर फेरा पानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे हैं। एलिट ग्रुप डी में झारखंड का सामना त्रिपुरा से हुआ। मैच में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए दमदार शतक जड़ा और टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई।

मैच में त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए। इसके जवाब में झारखंड ने दो विकेट गंवाकर 17.3 ओवर में 185 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया। कप्तान ईशान किशन ने नाबाद 113 रन की पारी खेली।

विजय शंकर का अर्धशतक टॉस जीतकर पहले झारखंड ने त्रिपुरा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। बिक्रमकुमार दास ने 42 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। विजय शंकर 59 रन बनाकर आउट हुए। अंत में कप्तान मणिशंकर मुरासिंह ने 42 रन की पारी खेल टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाया।

45 गेंद पर जड़ा शतक लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की शुरुआत खराब रही। उत्कर्ष सिंह 5 रन और कुमार कुशाग्र 6 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, कप्तान ईशान किशन और विराट सिंह ने फिर कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान ईशान किशन ने महज 45 गेंद पर अपना शतक पूरा किया।