32 गेंद पर शतक, 16 छक्के...Abhishek Sharma ने बल्ले से उड़ाया गर्दा; रोहित-युवराज-पंत की कर डाली बराबरी
Abhishek Sharma 148 Runs in 52 Balls: वर्ल्ड नंबर-1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने SMAT2025 में रिकॉर्डतोड़ कारनामा किया। हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में खेले जा रहे पंजाब बनाम बंगाल के मैच में अभिषेक ने 32 गेंदों पर शतक ठोका। उन्होंने 52 गेंदों में 148 रन की पारी खेली, जो कि T20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा खेली गई दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी बन गई।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Abhishek Sharma 148 runs: टीम इंडिया के इंटरनेशनल बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगल रहा है। आज यानी 30 नवंबर 2025 को हैदराबाद में खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के एलीट ग्रुप C मैच में बंगाल के खिलाफ उन्होंने रिकॉर्डतोड़ शतक बनाया। पंजाब के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।
उन्होंने प्रभसीमन सिंह के साथ ओपनिंग करते हुए केवल 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान बंगाल के
गेंदबाज, जिसमें मोहम्मद शमी और आकाश दीप प्रमुख थे, उनकी अभिषेक ने खूब खबर ली। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शतक ठोका और इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा-युवराज सिंह और ऋषभ पंत के रिकॉर्ड की बराबरी की।
SMAT 2025: Abhishek Sharma का रिकॉर्डतोड़ कारनामा
- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा (Punjab Captain Abhishek Sharma Century) ने हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में बंगाल के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ शतकीय पारी खेली। टॉस जीतकर पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक ने पहले ही ओवर में अपने पूर्व सनराइजर्स हैदराबाद साथी मोहम्मद शमी पर 23 रन ठोककर धमाका शुरू कर दिया।
- उन्होंने केवल 32 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसमें 11 छक्के और 7 चौके शामिल थे। इस पारी के साथ अभिषेक ने T20 में अपने 8वें शतक के साथ रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी की हैं। केवल विराट कोहली (9) ही भारतीय बल्लेबाजों में उनसे आगे हैं।
- अभिषेक ने इस पारी में 16 छक्के जड़कर एक टी-20 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पिछले साल 87 छक्के लगाने वाले अभिषेक ने इस बार 91 छक्कों का नया रिकॉर्ड बनाया।
- पंजाब की टीम की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर टीम ने कुल स्कोर 300 पार कर लिया, जिससे पंजाब केवल दूसरी भारतीय टीम बन गई, जिसने T20 में 300 से ऊपर का स्कोर बनाया।
- इससे पहले अभिषेक शर्मा ने केवल 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो किसी भारतीय द्वारा खेली गई दूसरी सबसे तेज T20 हाफ सेंचुरी है।
- वहीं, ओपनर ने 32 गेंदों में शतक पूरा किया, जो किसी भारतीय द्वारा खेला गया तीसरा सबसे तेज T20 शतक है।
- उन्होंने प्रभसीमन सिंह के साथ मिलकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के इतिहास में सबसे बड़ी पहली विकेट की साझेदारी की, जिसमें 205 रन जोड़े। उन्होंने SMAT के इतिहास में दूसरी बड़ी व्यक्तिगत पारी भी खेली। अभिषेक के बल्ले से 52 गेंदों में 148 रन निकले।
अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी के दम पर ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से टी20 में भारत के लिए सबसे तेज शतक ठोकने की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उर्विल पटेल और अभिषेक दोनों के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 28-28 गेंदों में शतक ठोका था।
12गेंद पर अर्धशतक ठोककर अभिषेक ने गुरु युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक आशुतोष शर्मा के नाम है, जिन्होंने11 गेंद में ये कारनामा किया था। वहीं, युवराज सिंह ने भी ये कारनामा 12 गेंद पर किया। इस तरह अभिषेक ने अपने गुरु युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
T20 मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बैटर
तिलक वर्मा- 151 रन (67 गेंद)- 23 नवंबर 2024
अभिषेक शर्मा-148 रन (52 गेंद)- 30 नवंबर 2025
श्रेयस अय्यर- 147 रन (55 गेंद)-21 फरवरी 2019
पुनित बिष्ट-146* रन (51 गेंद)- 13 फरवरी 2021
वैभव सूर्यवंशी-144 रन (42 गेंद)- 14 नवंबर 2025
T20 में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी
क्रिस गेल- 175* रन (आरसीबी की ओर से पुणेवॉरियर्स के खिलाफ-2013)
आरोन फिंच-172 रन (ऑस्ट्रेलिया की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ-2018)
हामिल्टम साकाद्जा- 162 नाबाद रन (जिम्बाब्वे की ओर से ईगल्स के खिलाफ-2016)
हज़रतुल्लाह ज़ज़ई-162 नाबाद रन (अफगानिस्तान की ओर सेआयरलैंड के खिलाफ- 2019)
साहिबजादा फरहान- 162 रन नाबाद (पाकिस्तान की ओर से क्वेटा के खिलाफ-2025)
भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज
उर्विल पटेल- 28
अभिषेक शर्मा-28
उर्विल पटेल-31
ऋषभ पंत-32
अभिषेक शर्मा- 32
वैभव सूर्यवंशी-32
भारत के लिए टी20 में सबसे तेज फिफ्टी
आशुतोष शर्मा-11 गेंद
युवराज सिंह-12 गेंद
अभिषेक शर्मा-12 गेंद
यशस्वी जायसवाल-13 गेंद
पंजाब ने बनाया 310 रन का स्कोर
अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी के दम पर पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 310 रन बनाए। टी20 क्रिकेट में ऐसा पांचवां मौका है, जब किसी टीम ने एक मैच में 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया। टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर वडोदरा ने बनाया हुआ है। 2024 में वडोदरा ने सिक्किम के खिलाफ 5 विकेट खोकर 349 रन बनाए थे।
