32 गेंद पर शतक, 16 छक्के...Abhishek Sharma ने बल्ले से उड़ाया गर्दा; रोहित-युवराज-पंत की कर डाली बराबरी

साहिबजादा फरहान- 162 रन नाबाद (पाकिस्तान की ओर से क्वेटा के खिलाफ-2025)

हज़रतुल्लाह ज़ज़ई-162 नाबाद रन (अफगानिस्तान की ओर सेआयरलैंड के खिलाफ- 2019)

हामिल्टम साकाद्जा- 162 नाबाद रन (जिम्बाब्वे की ओर से ईगल्स के खिलाफ-2016)

आरोन फिंच-172 रन (ऑस्ट्रेलिया की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ-2018)

क्रिस गेल- 175* रन (आरसीबी की ओर से पुणेवॉरियर्स के खिलाफ-2013)

भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

उर्विल पटेल- 28

अभिषेक शर्मा-28

उर्विल पटेल-31

ऋषभ पंत-32

अभिषेक शर्मा- 32

वैभव सूर्यवंशी-32

भारत के लिए टी20 में सबसे तेज फिफ्टी

आशुतोष शर्मा-11 गेंद

युवराज सिंह-12 गेंद

अभिषेक शर्मा-12 गेंद

यशस्वी जायसवाल-13 गेंद

पंजाब ने बनाया 310 रन का स्कोर

अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी के दम पर पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 310 रन बनाए। टी20 क्रिकेट में ऐसा पांचवां मौका है, जब किसी टीम ने एक मैच में 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया। टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर वडोदरा ने बनाया हुआ है। 2024 में वडोदरा ने सिक्किम के खिलाफ 5 विकेट खोकर 349 रन बनाए थे।