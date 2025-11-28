Language
    SMAT 2025: पृथ्‍वी शॉ ने जड़ा तूफानी अर्धशतक तो अभिषेक शर्मा हुए फ्लॉप; हरियाणा ने सुपर ओवर में जीता रोमांचक मैच

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शुक्रवार को पृथ्‍वी शॉ ने महाराष्‍ट्र के लिए जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जड़ा। वहीं, अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे और केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने दो विकेट चटकाए। हरियाणा और पंजाब के बीच मुकाबला टाई हुआ और मैच का नतीजा सुपर ओवर के जरिये निकला। 

    पृथ्‍वी शॉ

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पृथ्‍वी शॉ ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेरते हुए तूफानी अर्धशतक जमाया। वहीं, भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे और केवल 6 रन बनाकर आउट हुए।

    सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद और महाराष्‍ट्र के बीच कोलकाता में ग्रुप बी का मुकाबला खेला गया। हैदराबाद ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए। जवाब में महाराष्‍ट्र ने 18.4 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

    पृथ्‍वी-कुलकर्णी की रिकॉर्ड पार्टनरश‍िप

    महाराष्‍ट्र की जीत में कप्‍तान पृथ्‍वी शॉ (66) और अर्षिन कुलकर्णी (89) ने प्रमुख भूमिका निभाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। महाराष्‍ट्र की तरफ से सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में यह सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप रही।

    पृथ्‍वी शॉ ने केवल 36 गेंदों में 9 चौके और तीन छक्‍के की मदद से 66 रन बनाए। वहीं कुलकर्णी ने 54 गेंदों में 12 चौके और दो छक्‍के की मदद से नाबाद 89 रन बनाकर रहे। राहुल त्रिपाठी ने भी नाबाद 26 रन का योगदान दिया। महाराष्‍ट्र ने यह मुकाबला 8 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से जीता।

    अभिषेक का बल्‍ला खामोश

    उधर, हैदराबाद में हरियाणा और पंजाब के बीच ग्रुप सी का मुकाबला खेला गया। हरियाणा ने पहले बल्‍लेबाजी करके 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 207 रन बनाए। कप्‍तान अंकित कुमार (51) और निशांत सिंधू (61) ने अर्धशतक जमाए। पंजाब के लिए अश्‍वनी कुमार ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट झटके।

    इसके जवाब में पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 207 रन बनाए। कप्‍तान अभिषेक शर्मा (6) को अंशुल कंबोज ने बोल्‍ड किया। अनमोलप्रीत सिंह (81) की पारी के दम पर पंजाब स्‍कोर टाई कराने में कामयाब रहा। अनमोलप्रीत ने 37 गेंदों में 8 चौके और पांच छक्‍के की मदद से 81 रन बनाए।

    हरियाणा सुपर ओवर में जीता

    हरियाणा की तरफ से अंशुल कंबोज, युजवेंद्र चहल और समत जाखड़ ने दो-दो विकेट लिए। सुपर ओवर में अंशुल कंबोज ने पंजाब के अभिषेक और सानवीर को गोल्‍डक डक पर आउट किया। हरियाणा ने आसानी से मैच जीतकर 4 अंक हासिल किए।

