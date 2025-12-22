VHT 2025: मुंबई के लिए दो मैच खेलेंगे सूर्यकुमार यादव-शिवम दुबे, ईशान किशन करेंगे झारखंड की कप्तानी
टी20 वर्ल्ड कप-2026 में भारत की कप्तानी करने जा रहे सूर्यकुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए दो मैच खेलेंगे। वहीं टीम इंडिया में वापसी करने ...और पढ़ें
पीटीआई, मुंबई: भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में मुंबई के अंतिम दो मैचों में खेलेंगे। यह दोनों भारतीय खिलाड़ी छह जनवरी को हिमाचल प्रदेश और आठ जनवरी को पंजाब के विरुद्ध जयपुर में होने वाले मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
मुंबई ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा के साथ है। भारत के प्रारंभिक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के भी इस टूर्नामेंट के कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है। वह वर्तमान में गैस्ट्राइटिस से उबर रहे हैं। वहीं केवल वनडे खेलने वाले रोहित शर्मा मुंबई के लिए 24 और 26 दिसंबर को सिक्किम और उत्तराखंड के विरुद्ध पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
इशान को मिली झारखंड की कमान
विजय हजारे ट्रॉफी के लिए स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशान को झारखंड का कप्तान बनाया गया है। 24 दिसंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में झारखंड अपना पहला मैच अहमदाबाद में कर्नाटक के विरुद्ध खेलेगा। टीम में ईशान के अलावा कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज, अभिनव शरण और विराट सिंह को भी शामिल किया गया है।
ईशान ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन कर झारखंड को पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी। इसमें उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की शानदार औसत से 517 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे। वहीं फाइनल में हरियाणा के विरुद्ध उन्होंने 101 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। इसके दम पर ईशान ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में वापसी भी की है।
झारखंड की विजय हजारे ट्रॉफी टीम:
ईशान किशन (विकेटकीपर और कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर और उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, मोहम्मद कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह।
