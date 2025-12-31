Year Ender 2025: 14 साल के वैभव का शतक और RCB का 17 साल का 'वनवास' खत्म... 2025 के 25 अजूबे
Year Ender 2025 Cricket Stats: साल 2025 क्रिकेट के इतिहास में अपने अनोखे और चौंकाने वाले आंकड़ों के लिए याद किया जाएगा, जहां असंभव भी संभव ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 25 Cricket Stats of 2025: साल 2025 (Year Ender 2025 Cricket) क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ बड़े मैचों और ट्रॉफियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के लिए भी याद किया जाएगा जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। यह ऐसा साल रहा, जहां असंभव भी संभव में बदला, तो कहीं टीमों ने लगातार टॉस हारकर अनचाहा इतिहास रचा, तो कहीं बेहद कम उम्र में खिलाड़ियों ने शतक जड़कर ये साबित किया कि वह फ्यूचर स्टार है।
ऐसे में 2025 के आखिरी दिन आज आपको बताते हैं इस साल के 25 दिलचस्प और अनोखे आंकड़े , जिसने इस साल को बेहद ही स्पेशल बनाया।
2025 के 25 अनोखे और दिलचस्प Cricket Stats
- भारत का लगातार 20 वनडे टॉस हारना, जिसकी संभवाना 10,48,576 में एक थी।
- एशेज सीरीज 2025ृ26 में दो टेस्ट दो दिन के अंदर खत्म हुआ, ऐसा विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ।
- भारतीय महिला टीम ने तीन मैच हारने के बावजूद वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता
- सीएसके ने एक आईपीएल मैच में 22 साल से कम उम्र के 4 खिलाड़ी उतारे
- इंडोनेशिया के गेदे प्रियंदाना ने टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 5 विकेट लिए।
- ओवल टेस्ट में भारत की सबसे करीबी जीत (6 रन से जीता) इंग्लैंड के खिलाफ
- एमआई न्यूयॉर्क ने MLC 2025 का खिताब जीता, जबकि लीग स्टेज के अपने 10 में से 7 मैच में उन्हें हार मिली थी। इस तरह एक नया कीर्तिमान लिखा गया। बता दें कि दुनिया के किसी भी बड़े T20 टूर्नामेंट (जहां कम से कम 5 टीमें हों और 10 लीग मैच खेले गए हों) में आज तक किसी भी टीम ने इतने खराब लीग रिकॉर्ड के साथ ट्रॉफी नहीं उठाई है।
- भूटान के सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ 26 दिसंबर 2025 को एक टी20 मैच में 8 विकेट झटके। यह किसी भी पेशेवर T20 मैच (पुरुष या महिला, अंतरराष्ट्रीय या लीग) में लिया गया पहला '8-विकेट हॉल' है।
- IPL 2025 में RCB ने अपने सभी 9 बाहरी मैच (Away Matches) जीतकर इतिहास रच दिया, जो आईपीएल के 18 सालों में किसी भी टीम द्वारा घर के बाहर बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड रहा।
- साउथ अफ्रीका ने अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच लगातार 10 टेस्ट मैच जीतकर इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत की लय हासिल की, जिसमें टेम्बा बावुमा की कप्तानी में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता गया WTC 2025 खिताब और उनका 1998 के बाद दूसरा ICC पुरुष खिताब शामिल है।
- ऑस्ट्रेलिया ने 2025-26 एशेज सीरीज में केवल 11 दिनों के खेल के अंदर जीत (3-0 की बढ़त) पक्की कर ली, जो 1921 (8 दिन) के बाद एशेज इतिहास में सीरीज पर कब्जा करने का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज रिकॉर्ड बन गया।
- विराट कोहली ने 12 साल, 2 महीने और 26 दिनों के लंबे अंतराल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में दिल्ली के लिए अपना पहला लिस्ट-ए मैच खेला, इससे पहले वे आखिरी बार 2013 में गंभीर और सहवाग जैसे दिग्गजों के साथ इस टीम के लिए मैदान पर उतरे थे।
- नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 109* रन बनाकर शाई होप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13 अलग-अलग टीमों के खिलाफ शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए।
- राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक जड़कर IPL इतिहास के सबसे युवा शतकवीर का रिकॉर्ड बनाया।
- 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद Royal Challengers Bengaluru (RCB) ने अपना पहला IPL खिताब जीता।
- एशियन गेम्स 2023, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और एशिया कप 2024 में अजेय रहकर भारतीय पुरुष टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में अपनी बादशाहत कायम रखी है।
- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में प्रति विकेट औसत 16.39 रनों की गिरावट और लगातार दो सालों में घरेलू सीरीज हारने का यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के लिए 1980 के दशक के बाद का सबसे खराब दौर है।
- आईपीएल के 18 संस्करणों के इतिहास में यह पहली बार है जब लगातार दो फाइनल एमएस धोनी के बिना खेले जा रहे हैं, जिन्होंने 2023 तक 11 बार फाइनल मैच खेला था।
- MLC 2025 में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए फिन एलेन द्वारा लगाए गए 19 छक्के किसी भी टी20 मैच का नया विश्व रिकॉर्ड है, जिन्होंने क्रिस गेल और साहिल चौहान के 18 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
- मेन्स टी20आई रैंकिंग में 30वें स्थान पर काबिज स्पेन ने लगातार 20 जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया के 2003 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा लगातार मैचों में मिली सबसे बड़ी जीत है।
- 21 साल 279 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल की 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनकर शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया, जबकि 36 साल की हरमनप्रीत कौर खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान बनीं।
- एशेज 2025/26 में जैक क्रॉली और बेन डकेट की जोड़ी औसतन मात्र 22 गेंदें ही टिक सकी है, जो किसी भी टेस्ट सीरीज में कम से कम सात बार ओपनिंग करने वाली जोड़ी का अब तक का सबसे खराब रिकॉर्ड है।
- मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट की 23 पारियों के पहले ही ओवर में विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस किया है, और इस सूची में वे केवल जेम्स एंडरसन से पीछे हैं।
- यशस्वी जायसवाल ने 24 साल की उम्र से पहले टेस्ट क्रिकेट में पांच बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है, और इस मामले में वे केवल महान डॉन ब्रैडमैन (आठ बार) से पीछे हैं।
- 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ 25 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बना, जिसमें भारत ने सर्वाधिक 9 बार यह कारनामा किया है।
यह भी पढ़ें- गिल को नहीं, R Ashwin ने भारतीय कप्तान के दो साथी खिलाड़ियों को बताया साल का असली गेम चेंजर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।