Year Ender 2025: 14 साल के वैभव का शतक और RCB का 17 साल का 'वनवास' खत्म... 2025 के 25 अजूबे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 25 Cricket Stats of 2025: साल 2025 (Year Ender 2025 Cricket) क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ बड़े मैचों और ट्रॉफियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के लिए भी याद किया जाएगा जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। यह ऐसा साल रहा, जहां असंभव भी संभव में बदला, तो कहीं टीमों ने लगातार टॉस हारकर अनचाहा इतिहास रचा, तो कहीं बेहद कम उम्र में खिलाड़ियों ने शतक जड़कर ये साबित किया कि वह फ्यूचर स्टार है।