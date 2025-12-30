गिल को नहीं, R Ashwin ने भारतीय कप्तान के दो साथी खिलाड़ियों को बताया साल का असली गेम चेंजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। R Ashwin Statement: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां इस साल कहीं जीत का शोर देखने को मिला तो कुछ नए खिलाड़ियों का उदय हुआ। इस साल भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाते हुए हर किसी का दिल जीता, लेकिन जब साल खत्म होने से पहले ये बात होने लगी कि इस साल भारत के लिए कौन-सा खिलाड़ी गेम चेंजर रहा, तो इस पर पूर्व भारतीय लेग स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया।