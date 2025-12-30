Language
    गिल को नहीं, R Ashwin ने भारतीय कप्तान के दो साथी खिलाड़ियों को बताया साल का असली गेम चेंजर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    R Ashwin News: रविचंद्रन अश्विन ने 2025 के लिए भारत के गेम चेंजर खिलाड़ियों पर अपनी राय दी है। उन्होंने शुभमन गिल को छोड़कर वरुण चक्रवर्ती ...और पढ़ें

    Hero Image

    R Ashwin ने इन दो भारतीयों को बताया असली गेम चेंजर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। R Ashwin Statement: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां इस साल कहीं जीत का शोर देखने को मिला तो कुछ नए खिलाड़ियों का उदय हुआ। इस साल भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाते हुए हर किसी का दिल जीता, लेकिन जब साल खत्म होने से पहले ये बात होने लगी कि इस साल भारत के लिए कौन-सा खिलाड़ी गेम चेंजर रहा, तो इस पर पूर्व भारतीय लेग स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। 

    R Ashwin ने इन दो भारतीयों को बताया असली गेम चेंजर

    दरअसल, अश्विन ने शुभमन गिल जैसे बड़े नामों को छोड़कर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को इस साल का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी (MVP) बताया है।

    अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' (Ash ki Baat) पर इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। सबसे पहले अश्विन ने वरुण चक्रवर्ती को इस साल भारत का ‘बॉलर ऑफ द ईयर’ बताया।

    अश्विन ने कहा कि वह टीम के लिए सबसे बड़े X-Factor साबित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, 

    मैं वरुण चक्रवर्ती को साल का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुनूंगा। वह एक बड़े MVP रहे हैं। जब भी टीम को जरूरत पड़ी, उन्होंने अपनी मिस्ट्री स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

    अश्विन का मानना है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सफलता वरुण के फॉर्म पर टिकी होगी। वरुण ने इस साल 20 टी20 मैचों में 36 विकेट चटकाए हैं।

    अभिषेक शर्मा को बताया भारत का फ्यूचर 'एक्स' फैक्टर  

    बल्लेबाजी में अश्विन ने युवा ओपनर अभिषेक शर्मा (Ashwin on Abhishek Sharma) को साल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताया। अश्विन ने कहा, 

    अभिषेक ने भारतीय पावरप्ले की बल्लेबाजी की परिभाषा बदल दी है। वह अगली पीढ़ी के असली X-Factor खिलाड़ी हैं।

    बता दें कि 2025 में अभिषेक का बल्ला जमकर बोला है। उन्होंने 21 टी20 मैचों में 193.46 के स्ट्राइक रेट से 859 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। इतना ही नहीं, अश्विन ने इच्छा जताई कि वे अभिषेक को वनडे और रेड-बॉल क्रिकेट में भी खेलते देखना चाहते हैं।

    रोहित और विराट पर क्या बोले अश्विन?

    सीनियर खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली (Ashwin on Rohit-Virat) के भीतर अभी भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने की आग बाकी है।

    अश्विन ने कहा, 

    रोहित और विराट दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद उनके फॉर्म पर काफी बातें हुईं, लेकिन वनडे सीरीज में उन्होंने शानदार वापसी कर आलोचकों को जवाब दिया है।

