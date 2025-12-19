Year Ender 2025: आईपीएल डेब्यू से गूगल पर रिकॉर्ड सर्च तक… Vaibhav Suryavanshi का सुनहरा साल

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Year Ender 2025 Vaibhav Suryavanshi: साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है। हर साल की तरह ये साल भी भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में खास रहा, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह था वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र, बड़ा सपना और बेखौफ खेल ने वैभव को न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर पहचान दिलाई, बल्कि दुनिया में उन्हें स्टार बना दिया।

आईपीएल में डेब्यू करने से लेकर साल के अंत तक गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप खिलाड़ी तक, वैभव सूर्यवंशी के लिए यह साल किसी सपने से कम नहीं रहा। ऐसे में साल 2025 की समाप्ति से पहले आज एक नजर डालते हैं क्यों 2025 साल वैभव सूर्यवंशी के लिए बेहद ही खास रहा।

Year Ender 2025: Vaibhav Suryavanshi के लिए 2025 साल रहा खास 1. आईपीएल में ऐतिहासिक डेब्यू 19 अप्रैल 2025 की तारीख... वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Year Ender 2025) और उनके फैंस के लिए बेहद ही खास रही। राजस्थान रॉयल्स के लिए इस दिन वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में अपना डेब्यू किया और पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। उस मैच में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में 20 गेंदों में 34 रन बनाए थे।

फिर 28 अप्रैल 2025 को वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिरफ 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। वह 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी (14 साल 32 दिन) बने थे। उनकी ये पारी आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों की ओर से सबसे तेज शतकीय भी रही। वैभव ने अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में कुल 7 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 252 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा।

2. घरेलू क्रिकेट में भी चमक बिखेरी आईपीएल की चमक के साथ-साथ वैभव ने घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 स्तर पर भी वही धार दिखाई। उन्होंने इस साल बिहार की ओर से खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस किया। वैभव ने इस साल इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के खिलाफ 2 दिसंबर 2025 को खेले गए मैच में 61 गेंदों पर 108 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे।

वहीं, कुल उन्होंने इस साल बिहार की टीम की तरफ से 7 मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 210 रन निकले। टी20 फॉर्मेट में वैभव ने इस साल 17 मैच खेलते हुए 688 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर 144 रन का रहास जो यूएई के खिलाफ 14 नवंबर 2025 को उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में बनाया था।

3. अंडर-19 यूथ टेस्ट और वनडे में रिकॉर्ड साल 2025 में यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Record) ने 4 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 223 रन बनाए। इंग्लैंड अंडर-19 टीम के खिलाफ इंडिया अंडर-19 टीम की ओर से वैभव 90 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ वैभव ने 133 रन बनाए। वहीं, यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर-19 टीम के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की यूथ वनडे सीरीज में वैभव ने कुल 355 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज में वैभव के बल्ले से 38,70,16 रन निकले। मौजूदा समय वह अंडर-19 एशिया कप में बल्ले से धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने यूएई की टीम के खिलाफ 171 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ वह 5 रन ही बना सके, लेकिन मलेशिया के खिलाफ उन्होंने 50 रन बनाए। अभी तक वैभव ने यूथ वनडे में इस साल 11 मैच खेलते हुए 664 रन बना लिए हैं। ओवरऑल उनके नाम 741 रन दर्ज हैं।