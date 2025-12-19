Language
    Indian Cricket Controversy 2025: बेंगलुरू में मची भगदड़ तो टीम इंडिया को नहीं मिली एशिया कप ट्रॉफी, इन विवादों ने जमकर मचाया शोर

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    साल 2025 खत्म होने को है। इस साल भारतीय क्रिकेट ने कई सुनहरे पल देखे, लेकिन विवादों से भी नाता कम नहीं रहा। पूरे साल विवाद भी भारतीय क्रिकेट के केंद्र ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2025 में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। फिर चाहे चैंपियंस ट्ऱॉफी जीतना हो या एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल में धूल चटाना या फिर आईसीसी महिला क्रिकेट टीम का पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। हर उपलब्धि के साथ भारतीय क्रिकेट मजबूत हुआ। लेकिन इस साल विवादों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। टीम के अंदर की घटपट हो या पाकिस्तान से हाथ न मिलाने की बाद, मैदान के अंदर और बाहर टीम इंडिया विवादों में रही।

    इस साल अधिकतर बड़े विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों में देखने को मिले। लेकिन कोच गौतम गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया के अंदर खाने से आने वाली खबरों ने भी जमकर शोर मचाया और ऐसा मचाया कि कई फैंस को अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की विदाई तक देखने को मिली। बताते हैं आपको 2025 में भारतीय क्रिकेट से बड़े विवाद

    भारतीय क्रिकेट के बड़े विवाद

    आरसीबी की जीत का जश्न हुआ फीका

    इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और खिताबी सूखा खत्म किया। पूरे बेंगलुरू में जश्न था। जीत के बाद आरसीबी ने अपनी जीत का जश्न भी मनाया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन किया गया। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तब अचानक से स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस विवाद ने कर्नाटक सरकार से लेकर आरसीबी फ्रेंचाइजी तक को घेरा और सभी की जमकर आलोचना हुई।

    फ्रेंचाइजी के कुछ अधिकारी और सोशल मीडिया टीम के खिलाफ मामले दर्ज हुए। आरसीबी पर भी इस विवाद में मामला दर्ज हुआ। ये मामला आज भी लोगों के जेहन में है और तस्वीरें आज भी जिंदा हैं।

    वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड में विवाद

    अगस्त के महीने में इंग्लैंड में रिटायर हो चुके क्रिकेटरों की एक लीग हुई जिसका नाम था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड। इस लीग में भारत के अलावा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज की टीमों ने हिस्सा लिया। लीग में सबकुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि, विवाद तब हुआ जब इंडिया लीजेंड्स के दिग्गजों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया। पहले लीग चरण में ऐसा हुआ और इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल भी नहीं खेला। ये इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसमें पाकिस्तान के हाथ बताया जा रहा था।

    भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तभी से भारत का पाकिस्तान में हर मोर्चे पर विरोध हो रहा था और इसी कारण भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था।

    एशिया कप मैच को लेकर विवाद

    एशिया कप-2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सिंतबर को होना था। इस मैच को लेकर पूरे भारत में विरोध का माहौल था और बीसीसीआई को लोगों ने आड़े हाथों लिया था। बात साफ थी। विरोध का कारण पहलगाम हमला ही था। विरोध करने वालों का कहना था कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसने बार-बार इस देश के लोगों पर हमला किया है। बीसीसीआई को मैच के आयोजन को लेकर खरी खोटी सुननी पड़ी। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध हुआ। हालांकि, मैच हुआ।

    हैंडशेक विवाद

    14 सितंबर को जब दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराईं तो भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत ने मैच जीता तब भी टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में ही रही लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने नहीं आई। इसने पूरे क्रिकेट जगत तो दो भागों में बांट दिया। कप्तान सूर्यकुमार ने बताया था कि हाथ न मिलाने का फैसला पहलगाम में मारे गए लोगों के साथ एकता दिखाने के लिए था।

    भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप-2025 में तीन बार आमने-सामने हुईं जिसमें फाइनल भी शामिल था। तीनों बार भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला वनडे वर्ल्ड कप से लेकर राइजिंग स्टार एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बाथ नहीं मिलाया।

    मोहसिन नकवी ने नहीं दी ट्रॉफी

    हाथ न मिलाने के क्रम को टीम इंडिया ने फाइनल में और आगे कर दिया। टीम इंडिया ने फैसला किया कि वह किसी भी पाकिस्तानी से कोई भी अवॉर्ड नहीं लेगी। चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी थे तो उन्हें ही ट्रॉफी देनी थी। भारत ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए। अभी तक ये ट्रॉफी भारत को नहीं मिली है।

    भारत ने एसीसी से लेकर आईसीसी तक की बैठक में इस बात का विरोध किया और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया लेकिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दी।

    कोच और सीनियर खिलाड़ियों में विवाद

    टीम इंडिया के हेड कोच और सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली-रोहित शर्मा के बीच मन-मुटाव की खबरों ने इस साल जमकर तूल पकड़ा। बात ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुरू हुई। यहां भारत को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था और उसने टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट भी गंवा दिया था। यहां से विवाग गहरा गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि गंभीर कोहली और रोहित को टेस्ट में नहीं चाहते और न ही वनडे में वह उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की टीम में देख रहे हैं। अंततः रोहित और विराट दोनों ने टेस्ट को अलविदा कह दिया।

    साल के आखिर में दोनों ही बल्लेबाजों ने वनडे में अपना दम दिखाया लेकिन फिर खबरें आईं कि गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर दोनों नहीं चाहते कि रोहित और विराट वनडे वर्ल्ड कप खेलें।

