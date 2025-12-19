Indian Cricket Controversy 2025: बेंगलुरू में मची भगदड़ तो टीम इंडिया को नहीं मिली एशिया कप ट्रॉफी, इन विवादों ने जमकर मचाया शोर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2025 में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। फिर चाहे चैंपियंस ट्ऱॉफी जीतना हो या एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल में धूल चटाना या फिर आईसीसी महिला क्रिकेट टीम का पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। हर उपलब्धि के साथ भारतीय क्रिकेट मजबूत हुआ। लेकिन इस साल विवादों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। टीम के अंदर की घटपट हो या पाकिस्तान से हाथ न मिलाने की बाद, मैदान के अंदर और बाहर टीम इंडिया विवादों में रही।

इस साल अधिकतर बड़े विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों में देखने को मिले। लेकिन कोच गौतम गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया के अंदर खाने से आने वाली खबरों ने भी जमकर शोर मचाया और ऐसा मचाया कि कई फैंस को अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की विदाई तक देखने को मिली। बताते हैं आपको 2025 में भारतीय क्रिकेट से बड़े विवाद

भारतीय क्रिकेट के बड़े विवाद आरसीबी की जीत का जश्न हुआ फीका इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और खिताबी सूखा खत्म किया। पूरे बेंगलुरू में जश्न था। जीत के बाद आरसीबी ने अपनी जीत का जश्न भी मनाया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन किया गया। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तब अचानक से स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस विवाद ने कर्नाटक सरकार से लेकर आरसीबी फ्रेंचाइजी तक को घेरा और सभी की जमकर आलोचना हुई।

फ्रेंचाइजी के कुछ अधिकारी और सोशल मीडिया टीम के खिलाफ मामले दर्ज हुए। आरसीबी पर भी इस विवाद में मामला दर्ज हुआ। ये मामला आज भी लोगों के जेहन में है और तस्वीरें आज भी जिंदा हैं। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड में विवाद अगस्त के महीने में इंग्लैंड में रिटायर हो चुके क्रिकेटरों की एक लीग हुई जिसका नाम था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड। इस लीग में भारत के अलावा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज की टीमों ने हिस्सा लिया। लीग में सबकुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि, विवाद तब हुआ जब इंडिया लीजेंड्स के दिग्गजों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया। पहले लीग चरण में ऐसा हुआ और इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल भी नहीं खेला। ये इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसमें पाकिस्तान के हाथ बताया जा रहा था।

भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तभी से भारत का पाकिस्तान में हर मोर्चे पर विरोध हो रहा था और इसी कारण भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था।

एशिया कप मैच को लेकर विवाद एशिया कप-2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सिंतबर को होना था। इस मैच को लेकर पूरे भारत में विरोध का माहौल था और बीसीसीआई को लोगों ने आड़े हाथों लिया था। बात साफ थी। विरोध का कारण पहलगाम हमला ही था। विरोध करने वालों का कहना था कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसने बार-बार इस देश के लोगों पर हमला किया है। बीसीसीआई को मैच के आयोजन को लेकर खरी खोटी सुननी पड़ी। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध हुआ। हालांकि, मैच हुआ।

हैंडशेक विवाद 14 सितंबर को जब दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराईं तो भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत ने मैच जीता तब भी टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में ही रही लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने नहीं आई। इसने पूरे क्रिकेट जगत तो दो भागों में बांट दिया। कप्तान सूर्यकुमार ने बताया था कि हाथ न मिलाने का फैसला पहलगाम में मारे गए लोगों के साथ एकता दिखाने के लिए था।

भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप-2025 में तीन बार आमने-सामने हुईं जिसमें फाइनल भी शामिल था। तीनों बार भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला वनडे वर्ल्ड कप से लेकर राइजिंग स्टार एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बाथ नहीं मिलाया।

मोहसिन नकवी ने नहीं दी ट्रॉफी हाथ न मिलाने के क्रम को टीम इंडिया ने फाइनल में और आगे कर दिया। टीम इंडिया ने फैसला किया कि वह किसी भी पाकिस्तानी से कोई भी अवॉर्ड नहीं लेगी। चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी थे तो उन्हें ही ट्रॉफी देनी थी। भारत ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए। अभी तक ये ट्रॉफी भारत को नहीं मिली है।