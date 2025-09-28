Language
    Ind vs Pak Asia Cup Final: 5 बड़ी बातें, जो एशिया कप फाइनल से पहले हर किसी को पता होनी चाहिए

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:09 AM (IST)

    Ind vs Pak Asia Cup Final एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आज तीसरी बार भिड़ेंगे। ग्रुप स्टेज और सुपर-4 स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को हराया लेकिन फाइनल में कांटे की टक्कर की उम्मीद है। यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में खेलेंगे। दोनों टीमें आखिरी बार फाइनल मैच में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ी थीं जिसमें पाकिस्तान जीता था।

    Ind vs Pak Asia Cup Final: 5 बातें जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Pak Asia Cup Final: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आज तीसरी बार एक-दूसरे का सामना करेगी। ग्रुप-स्टेज और सुपर-4 स्टेज दोनों में ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन आज फाइनल मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है।

    बता दें कि भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल मैच होने जा रहा है। इससे पहले 12 मैच में 8 बार पाकिस्तान और महज 4 बार भारत को जीत मिली है।

    ये रिकॉर्ड तोड़ा डरा तो रहा है, लेकिन एशिया कप फाइनल में भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। टीम इंडिया ने अब तक एशिया कप में 11 फाइनल मैच खेले है, जिसमें से केवल तीन में उसे हार मिली है। ऐसे में इस महामुकाबले से पहले उन 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं जो बतौर क्रिकेट फैन आपके लिए जानना जरूरी है।

    Ind vs Pak Asia Cup Final: 5 बातें जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए

    1. 41 साल में पहली बार फाइनल में भिड़ंत

    साल 1984 शुरू हुए एशिया कप (Asia Cup Final Ind vs Pak) के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने-सामने फाइनल मैच आज खेलेगी। यह मुकाबला ऐतिहासिक होने जा रहा है।

    2. विवादों से रहा खाता

    मैदान से बाहर की सुर्खियां मैदान पर की क्रिकेट से बड़ी हो गई हैं। हैंडशेक से इनकार, तीखी नोकझोंक और उकसावे वाली हरकतों ने एशिया कप फाइनल के इस मैच को बेहद ही खास बना दिया है

    3. भारत का पलड़ा भारी

    हाल के नतीजों में भारत ने पाकिस्तान (Ind vs Pak Final) पर दबदबा बनाया है। T20I में पाकिस्तान के खिलाफ 15 में से 12 जीत भारत की झोली में गई हैं। एशिया कप 2025 में भी भारत ने पाकिस्तान को दो बार हराया है। ऐसे में फाइनल मैच में भारत के जीतने की संभावना ज्यादा बनी हुई है।

    4. आखिरी बार फाइनल में कब-कहां हुई थी भारत-पाक की भिड़ंत

    भारत और पाकिस्तान का आखिरी बार फाइनल में (Ind vs Pak Asia Cup) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आमना-सामना हुआ था। इस मैच में पाकिस्तान ने 180 रन से मैच जीता था।

    5. कहां देख सकते हैं एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग?

    एशिया कप 2025 का फाइनल मैच फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर देख सकते हैं, जबकि भारत-पाक फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध रहेगी।

