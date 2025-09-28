Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK Final: भारत की जीत के लिए देश में दुआएं... जम्मू से प्रयागराज तक, क्रिकेट प्रेमियों का हवन-पूजन-VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:37 AM (IST)

    Asia Cup 2025 Ind vs Pak Final Match एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच आज भिड़ंत है। इस खिताबी मैच को लेकर जम्मू से लेकर प्रयागराज तक पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की जीत के लिए मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और हवन किए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    IND vs PAK Final: भारत की जीत के लिए देश में दुआएं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: यूपी के प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, जिसे लेकर पूरे देश में खासा रोमांच है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खासतौर पर प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। मंदिरों में विशेष हवन और पूजा-अर्चना की जा रही है, जहां क्रिकेट प्रेमी हाथों में भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर जीत की कामना कर रहे हैं।

    प्रयागराज के अलावा देशभर में क्रिकेट फैंस इस खिताबी मैच को लेकर उत्साहित हैं। लोग बड़ी LED स्क्रीन और टीवी सेटअप के जरिए मैच देखने की तैयारियों में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर फाइनल मैच को लेकर उत्साह नजर आ रहा है।

    प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत की कामना

    न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रयागराज में लोग मंदिर में टीम इंडिया (Ind vs Pak Team india) की जीत के लिए पूजा-अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव के मंदिर में फैंस खिलाड़ियों की तस्वीर हाथ में लिए पूजा कर रहे हैं।

    वाराणसी में भी जबरदस्त उत्साह

    वाराणसी से वीडियो सामने आया है, जिसमें उमाशंकर मंदिर में ढोल-डमरू हाथ में लिए और भारत का झंडा पकड़े फैंस हवन कर रहे हैं। लोगों ने हाथ में ऑपरेशन सिंदूर-2 का पोस्टर हाथ में पकड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये मैच एक खेल के रूप से कम बल्कि प्रतिष्ठा के रूप से देखा जा रहा है। इसलिए हम हवन करा रहे हैं कि आज भारत की जीत हो।

    कटरा में लगे इंडिया जीतेगा के नारे

    कटरा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग इंडिया जीतेगा नारे लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जयकारा शेरावाली मां के जयकारें लगाए।

    जम्मू से भी सामने आया वीडियो

    जम्मू के काली मंदिर में फैंस भारत की जीत की कामना कर रहे हैं। लोग हाथ में दिया जलाकर भगवान से भारत की जीत की प्रार्थना करने में लगे हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK Final: Sanju Samson के निशाने पर महारिकॉर्ड, धोनी-पंत को पछाड़ने का गोल्डन चांस; बस करना होगा ये काम

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK Live Streaming: एशिया कप के फाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्‍तान से, ऐसे फ्री में देखें यह महामुकाबला