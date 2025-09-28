IND vs PAK Final: भारत की जीत के लिए देश में दुआएं... जम्मू से प्रयागराज तक, क्रिकेट प्रेमियों का हवन-पूजन-VIDEO

Asia Cup 2025 Ind vs Pak Final Match एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच आज भिड़ंत है। इस खिताबी मैच को लेकर जम्मू से लेकर प्रयागराज तक पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की जीत के लिए मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और हवन किए जा रहे हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: यूपी के प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, जिसे लेकर पूरे देश में खासा रोमांच है।

खासतौर पर प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। मंदिरों में विशेष हवन और पूजा-अर्चना की जा रही है, जहां क्रिकेट प्रेमी हाथों में भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर जीत की कामना कर रहे हैं।

प्रयागराज के अलावा देशभर में क्रिकेट फैंस इस खिताबी मैच को लेकर उत्साहित हैं। लोग बड़ी LED स्क्रीन और टीवी सेटअप के जरिए मैच देखने की तैयारियों में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर फाइनल मैच को लेकर उत्साह नजर आ रहा है।

प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत की कामना न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रयागराज में लोग मंदिर में टीम इंडिया (Ind vs Pak Team india) की जीत के लिए पूजा-अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव के मंदिर में फैंस खिलाड़ियों की तस्वीर हाथ में लिए पूजा कर रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: People offer prayers in Prayagraj for Team India's victory. India to take on Pakistan for its Asia Cup 2025 final today in Dubai. pic.twitter.com/FhfcfvMJyZ — ANI (@ANI) September 28, 2025 वाराणसी में भी जबरदस्त उत्साह वाराणसी से वीडियो सामने आया है, जिसमें उमाशंकर मंदिर में ढोल-डमरू हाथ में लिए और भारत का झंडा पकड़े फैंस हवन कर रहे हैं। लोगों ने हाथ में ऑपरेशन सिंदूर-2 का पोस्टर हाथ में पकड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये मैच एक खेल के रूप से कम बल्कि प्रतिष्ठा के रूप से देखा जा रहा है। इसलिए हम हवन करा रहे हैं कि आज भारत की जीत हो।

VIDEO | Uttar Pradesh: Cricket fans perform havan at Varanasi's Umashankar Temple for Team India's victory in the Asia Cup Final. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UppPJXEKeE — Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2025 कटरा में लगे इंडिया जीतेगा के नारे कटरा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग इंडिया जीतेगा नारे लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जयकारा शेरावाली मां के जयकारें लगाए।