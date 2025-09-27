IND vs PAK Live Streaming: एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से, ऐसे फ्री में देख पाएंगे मुकाबला
India vs Pakistan Live Streaming एशिया कप 2025 समाप्ति पर है। भारत और पाकिस्तान ने फाइनल में जगह पक्की की। दोनों टीमें एशिया कप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेलने उतरेंगी। ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में जब यह टीमें टकराई थीं तो बाजी भारत ने मारी थी। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा करना चाहेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का कारवां अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। ग्रुप ए की भारत और पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई हैं। दोनों टीमें 41 साल के इतिहास में पहली बार एशिया कप का फाइनल खेलने उतरेंगी। ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में जब दोनों टीमों का सामना हुआ था तो बाजी भारत ने मारी थी।
ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतना चाहेगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश पिछली 2 हार का बदला लेने पर होगी। इस बीच आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच निर्णायक मैच कब और कहां खेला जाएगा। भारत में इस मैच को क्रिकेट प्रेमी कैसे देख सकते हैं।
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच रविवार, 28 सितंबर को खेला जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस शाम 7:30 बजे होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनल्स पर देख सकते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले को मोबाइल पर सोनी लिव एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट आपको दैनिक जागरण की बेवसाइट पर पढ़ने को मिलेगी।
फ्री में कैसे देखें मुकाबला?
अगर आप जियो यूजर हैं तो रिचार्ज प्लान के साथ सोनी लिव का एक्सिस ले सकते हैं। अगर आपने 175 रुपये वाला प्लान लिया तो उसमें आपको 10 GB डेटा के साथ 10 ओटीटी ऐप का भी एक्सिस मिलेगा, जिसमें सोनी लिव भी शामिल हैं।
वोडोफोन यूजर 95 रुपये का डेटा प्लान लेते हैं तो उसमें भी सोनी लिव का फ्री सब्सक्रिप्शन है। इस तरह आप मोबाइल रिचार्ज के ही सोनी लिव का सब्सिक्रिप्शन पा सकते हैं और फ्री में मैच का आनंद ले सकते हैं।
भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
पाकिस्तान टीम
सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा।
