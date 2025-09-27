Asia Cup 2025 Final: वसीम अकरम ने पाकिस्तान को दिया जीत का नुस्खा, ऐसा करके भारत को हरा सकती है आगा की टीम

एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गया है। भारत और पाकिस्‍तान फाइनल में जगह बना सकी हैं। रविवार को दोनों टीमों के बीच दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब यह दोनों टीम फाइनल में आमने-सामने होंगी। इससे पहले वसीम अकरम में पाकिस्‍तान टीम की मदद की है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 9 सितंबर से शुरू हुआ एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गया है। 8 टीमों की जंग और 18 मैच के बाद भारत और पाकिस्‍तान फाइनल में जगह बना सकी हैं। रविवार को दोनों टीमों के बीच दुबई में फाइनल मैच खेला जाएगा।

एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब यह दोनों टीम फाइनल में आमने-सामने होंगी। भारत को निर्णायक मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं पाकिस्‍तान टीम की नजर बड़े उलटफेर पर है।

2 मैच हार चुका पाकिस्‍तान एशिया कप 2025 में अब तक 2 बार भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत देखने को मिली है। दोनों ही बार बाजी टीम इंडिया ने मारी है। ग्रुप स्‍टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से शिकस्‍त दी। ऐसे में फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सलमान अली आगा एंड कंपनी को एक सलाह दी है।

वसीम अकरम ने दिया जीत का मंत्र वसीम अकरम ने पाकिस्तान को आत्मविश्वास रखने और शुरुआती विकेट लेने पर फोकस करने की सलाह दी, ताकि टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेला जा सके। अकरम ने कहा, "फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत निश्चित रूप से प्रबल दावेदार है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को आत्मविश्वास और लय बनाए रखनी होगी। उन्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और समझदारी से क्रिकेट खेलना होगा। अगर पाकिस्तान शुरुआती विकेट ले लेता है तो वे भारत को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंत में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी।"