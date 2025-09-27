Language
    Asia Cup 2025 Final: वसीम अकरम ने पाकिस्तान को दिया जीत का नुस्खा, ऐसा करके भारत को हरा सकती है आगा की टीम

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:44 AM (IST)

    एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गया है। भारत और पाकिस्‍तान फाइनल में जगह बना सकी हैं। रविवार को दोनों टीमों के बीच दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब यह दोनों टीम फाइनल में आमने-सामने होंगी। इससे पहले वसीम अकरम में पाकिस्‍तान टीम की मदद की है।

    भारत से 2 मैच हार चुका पाकिस्‍तान। इमेज- पीटीआई

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 9 सितंबर से शुरू हुआ एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गया है। 8 टीमों की जंग और 18 मैच के बाद भारत और पाकिस्‍तान फाइनल में जगह बना सकी हैं। रविवार को दोनों टीमों के बीच दुबई में फाइनल मैच खेला जाएगा।

    एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब यह दोनों टीम फाइनल में आमने-सामने होंगी। भारत को निर्णायक मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं पाकिस्‍तान टीम की नजर बड़े उलटफेर पर है।

    2 मैच हार चुका पाकिस्‍तान

    एशिया कप 2025 में अब तक 2 बार भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत देखने को मिली है। दोनों ही बार बाजी टीम इंडिया ने मारी है। ग्रुप स्‍टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से शिकस्‍त दी। ऐसे में फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सलमान अली आगा एंड कंपनी को एक सलाह दी है।

    वसीम अकरम ने दिया जीत का मंत्र

    वसीम अकरम ने पाकिस्तान को आत्मविश्वास रखने और शुरुआती विकेट लेने पर फोकस करने की सलाह दी, ताकि टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेला जा सके। अकरम ने कहा, "फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत निश्चित रूप से प्रबल दावेदार है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को आत्मविश्वास और लय बनाए रखनी होगी। उन्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और समझदारी से क्रिकेट खेलना होगा। अगर पाकिस्तान शुरुआती विकेट ले लेता है तो वे भारत को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंत में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी।"

    कप्‍तान आगा ने भरी हुंकार

    पाकिस्‍तान ने अपने अंतिम सुपर फोर मुकाबले में बांग्लादेश पर 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मैच के बाद आगा ने कहा, "अगर आप इस तरह के मैच जीतते हैं, तो हम एक खास टीम जरूर होंगे। सभी ने बहुत अच्छा खेला। बल्लेबाजी में सुधार की गुंजाइश है। हम इस पर काम करेंगे। हम अच्‍छी फील्डिंग कर रहे हैं। हम अतिरिक्त सेशन भी खेल रहे हैं। माइक हेसन ने कहा था कि अगर आप अच्‍छी फील्डिंग नहीं कर सकते, तो आप टीम में नहीं रह पाएंगे। हम किसी को भी हराने के लिए पर्याप्त अच्छी टीम हैं। हम रविवार को वापसी करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे।"

