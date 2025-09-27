Abhishek Sharma और Hardik Pandya की इंजरी पर आया ताजा अपडेट, फाइनल से पहले टेंशन में टीम इंडिया

भारतीय टीम ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने भले ही श्रीलंका को हरा दिया हो पर चोट ने टीम की टेंशन बढ़ा दी है। मैच के दौरान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और इन फॉर्म सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की। इसके साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में जीत की लय को बरकरार रखा।

भारत ने भले ही श्रीलंका को हरा दिया हो पर चोट ने टीम की टेंशन बढ़ा दी है। मैच के दौरान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और इन फॉर्म सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। पाकिस्‍तान के खिलाफ होने वाले फाइनल में इन दोनों ही स्‍टार का खेलना जरूरी है।

गेंदबाजी कोच ने दिया अपडेट भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की चोट पर अपडेट दिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए बॉलिंग कोच ने कहा कि अभिषेक ठीक हैं और हार्दिक की शनिवार को जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को दूसरी पारी के दौरान कैंप्स हुए और उन्‍हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था।

हार्दिक अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझते नजर आए। वह श्रीलंकाई पारी का पहला ओवर फेंकने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए। अपने पहले ओवर में हार्दिक ने कुसल मेंडिस को पवेलियन भेज दिया। मेंडिस खाता तक नहीं खोल पाए। पहले ओवर के बाद बाहर गए हार्दिक फिर मैदान पर नहीं उतरे।

दूसरी ओर नौवें ओवर में अभिषेक शर्मा कुछ तकलीफ में नजर आए। दौड़ते समय उन्हें अपनी दाहिनी जांघ पकड़ते हुए देखा गया। आखिरकार दसवें ओवर में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। हार्दिक और अभिषेक दोनों ने श्रीलंका की पारी के बाकी समय कैंप्स से राहत पाने के लिए बर्फ का इस्‍तेमाल किय।

अभिषेक अभी ठीक हैं मोर्ने मोर्कल ने पत्रकारों से कहा, "दोनों को मैच के दौरान ऐंठन की समस्या हुई। हार्दिक को हम आज रात और कल सुबह देखेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। अभिषेक ठीक हैं।" मोर्केल ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल से एक दिन पहले शनिवार को भारत का कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि मैनेजमेंट चाहता है कि हर खिलाड़ी अच्छी तरह आराम करे।