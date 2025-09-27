एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच सुपर-4 का आखिरी मैच टाई रहा। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा (61) और तिलक वर्मा (49) की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 202 रन बनाए। 203 रन चेज करने उतरी लंकाई टीम भी तय ओवर में 202 रन ही बना सकी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच सुपर-4 का आखिरी मैच खेला गया। दुबई के मैदान पर खेला गया यह मैच टाई रहा। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा (61) और तिलक वर्मा (49) की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 202 रन बनाए। 203 रन चेज करने उतरी लंकाई टीम भी तय ओवर में 202 रन ही बना सकी। ऐसे में मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा।

सुपर ओवर में जीता भारत सुपर ओवर में अब नहीं हारने वाली भारतीय टीम ने एक बाद फिर बाजी मारी। अर्शदीप सिंह ने भारत की ओर से यह ओवर किया। सुपर ओवर में सिंह ने 2 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। जीत के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने अर्शदीप की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं उन्‍होंने रविवार को पाकिस्‍तान से होने वाले मुकाबले पर भी बात की।

सूर्या ने दिया यह मंत्र जीत के बार सूर्यकुमार यादव ने कहा, "ऐसा लगा जैसे कोई फाइनल हो। भारतीय प्‍लेयर्स ने पहले हाफ के बाद दूसरी पारी में काफी जज्बा दिखाया। मैंने उनसे कहा कि अच्छी एनर्जी बनाए रखो और देखते हैं कि आखिर में हम कहां पहुंचते हैं। हमें अच्‍छी शुरुआत मिली। संजू सैमसन और तिलक वर्मा लय में आ गए हैं। संजू ओपनिंग नहीं करने के बाद भी जिम्‍मेदारी ले रहे हैं। तिलक भी जबरदस्त आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, ये देखना अच्छा था।"

अर्शदीप की तारीफ की अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को लेकर भारतीय कप्‍तान ने कहा, "उसने पिछले 2-3 सालों में अच्‍छा प्रदर्शन किया है। मैंने उससे कहा था कि वह अपने प्‍लान पर फोकस करे और उन्हें लागू करने की कोशिश करे। वह कई बार ऐसी स्थिति में रहा है और उसने भारत और अपनी आईपीएल टीम के लिए वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है। उसका आत्मविश्वास सब कुछ बयां करता है। वह सुपर ओवर कोई और नहीं बल्कि अर्शदीप ही कर सकता था।"