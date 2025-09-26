सूर्यकुमार यादव पर ICC ने लगाया जुर्माना, एशिया कप में 'पहलगाम' का किया था जिक्र

Language
    भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच के बाद दिए गए बयान के कारण आईसीसी ने फटकरा लगाई है और दोबारा इस तरह के बयान न देने की चेतावनी देने के साथ-साथ मैच फीस भी काटी है। मामला ग्रुप स्टेज के मैच का है।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच के बाद दिए गए एक बयान को लेकर मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान ने 14 सितंबर को हुए मैच को लेकर सूर्यकुमार की शिकायत आईसीसी से की थी कि उन्होंने टीम की जीत के बाद राजनीतिक बयान दिया है। इसी को लेकर उन पर जुर्माना लगा है।

    मैच खत्म होने के बाद प्रजेंटेशन सेरेमनी में सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम पीड़ितों और सशस्त्र बलों पर समर्पित किया था। इसी को लेकर सूर्यकुमार पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस बात की जानकारी दी है। 

    सूर्यकुमार यादव को दोषी पाया गया है और उनको चेतावनी दी गई है कि वह टूर्नामेंट के आने वाले मैचों में कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दें। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इस मामले की सुनवाई की थी। इस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया था। सूर्यकुमार ने टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से भी हाथ नहीं मिलाया था।

    टीम इंडिया ने ये सब अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के कारण किया था जिसमें भारत के 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत में इसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गई थी और इस मैच का विरोध भी हो रहा था। हालांकि, टीम इंडिया ने मैच तो खेला लेकिन न ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात की और न हाथ मिलाया।

    पाकिस्तान को सात विकेट से हराने के बाद सूर्यकुमार ने प्रजेंटेशन सेरेमनी में कहा था, "ये सही मौका है, हम पहलगाम हमले के पीड़ियों के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ हैं। हम इस जीत को अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाई।"

