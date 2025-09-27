एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में शुक्रवार भारतीय टीम ने सुपर ओवर में श्रीलंका को मात दी। भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था और श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। ऐसे में इस मुकाबले को डेड रबर माना जा रहा था। हालांकि जब दोनों टीम खेलने उतरी तो फैंस का यही कहना था कि एशिया कप 2025 में इससे रोमांचक मैच नहीं देखा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में शुक्रवार को कांटे की टक्‍कर वाला मुकाबला देखने को मिला। भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था और श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। ऐसे में इस मुकाबले को डेड रबर माना जा रहा था। हालांकि, जब दोनों टीम खेलने उतरी तो फैंस का यही कहना था कि एशिया कप 2025 में इससे रोमांचक मैच नहीं देखा।

सुपर ओवर में जीता भारत मुकाबले में शतक से लेकर सुपर ओवर तक सब देखने को मिला। हालांकि, सुपर ओवर के दौरान दासुन शनाका का आउट चर्चा का विषय बन गया। ऑन फील्‍ड अंपायर ने उन्‍हें आउट दिया, भारतीय प्‍लेयर तो मैदान से बाहर तक जाने लगे थे, लेकिन तीसने अंपायर ने आउट के फैसले को बदल दिया।

अर्शदीप सिंह ने किया सुपर ओवर अर्शदीप सिंह ने भारत की ओर से सुपर ओवर में गेंदबाजी की। ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका के बल्लेबाज दासुन शनाका विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। इसके बाद भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन ने शानदार थ्रो कर गिल्लियां बिखेर दीं।

भारतीय फील्डर्स ने मैदानी अंपायर से कैच आउट की अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। शनाका ने तुरंत DRS लिया। उन्होंने कैच आउट के फैसले को चुनौती दी। रिप्ले में साफ नजर आया कि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में उनके कैच आउट के फैसले को तीसरे अंपायर ने पलट दिया।

🚨Chaos in the Super Over! 🚨 Arshdeep to Shanaka — given caught behind, Sri Lanka reviews... but wait! Samson throws down the stumps with a direct-hit too! 🎯 No bat, review successful — but since it was given out initially, the ball’s dead. No run-out, no second chance.… pic.twitter.com/zh6ifYsjjs — Asia Voice 🎤 (@Asianewss) September 26, 2025 जानें क्‍या है नियम शॉट लगाने के बाद शनाका क्रीज से काफी बाहर थे। ऐसे में टीम इंडिया ने रन आउट की अपील भी की। पर आईसीसी के एक नियम के चलते इस अपील को मान्‍य नहीं किया गया। नियम के अनुसार, अंपायर जैसे ही बल्लेबाज को आउट करार देता है, तो गेंद डेड मानी जाती है।

इस पर न तो रन दिए जाते हैं और ना ही विकेट मान्य होता है। इसके चलते दासुन शनाका को रन आउट का फैसला अमान्य घोषित कर दिया गया। हालांकि इसका फायदा शनाका नहीं उठा सके और अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए।