एशिया कप 2025 में सुपर-4 का आज आखिरी मैच खेला जा रहा है। दुबई में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से हो रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर फिफ्टी की हैट्रिक लगाई।
अभिषेक ने लगाया अर्धशतक
अभिषेक ने 196.77 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 31 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वह कामिंदु मेंडिस को कैच थमा बैठे। इस पारी में अभिषेक शर्मा ने 1-2 नहीं कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है।
टी20 एशिया कप के एक एक एडिशन में सर्वाधिक रन
- 309 - अभिषेक शर्मा, 2025 (6 पारी)
- 281 - मोहम्मद रिजवान, 2022 (6 पारी)
- 276 - विराट कोहली, 2022 (5 पारी)
- 196 - इब्राहिम जादरान, 2022 (5 पारी)
टी20I में भारत के लिए सर्वाधिक बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी
- 7 बार - सूर्यकुमार यादव
- 6 बार - रोहित शर्मा
- 6 बार - अभिषेक शर्मा *
- 4 बार - युवराज सिंह
- 3 बार - केएल राहुल
Abhishek Sharma brings up yet another 5️⃣0️⃣, off 22 balls 👏
His 3rd in a row and 5th in T20Is 🔥
Updates ▶️ https://t.co/xmvjWCaN8L#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #Super4 | #INDvSL | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/6uAbGn6V02— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
टी20I मैचों में लगातार सर्वाधिक 30 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
- 7 बार - मोहम्मद रिजवान, 2021
- 7 बार - रोहित शर्मा, 2021-22
- 7 बार- अभिषेक शर्मा, 2025*
भारत के लिए लगातार तीन बार 50+ का स्कोर (टी20I)
- विराट कोहली (3 बार)
- केएल राहुल (2 बार)
- सूर्यकुमार (2 बार)
- रोहित शर्मा
- श्रेयस अय्यर
- अभिषेक शर्मा
किसी टी20I टूर्नामेंट/सीरीज में सर्वाधिक रन (फुल मेंबर टीम)
- 331 - फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज, 2023 (5 पारी)
- 319 - विराट कोहली, टी20 विश्व कप 2014 (6 पारी)
- 317 - तिलकरत्ने दिलशान, टी20 विश्व कप 2009 (7 पारी)
- 316 - मोहम्मद रिजवान बनाम इंग्लैंड, 2022 (6 पारी)
- 309 - अभिषेक शर्मा, एशिया कप 2025 (6 पारी)
