स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में सुपर-4 का आज आखिरी मैच खेला जा रहा है। दुबई में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से हो रहा है। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी टीम इंडिया इसे प्रैक्टिस मैच की तरह खेल रही है।

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्‍लेबाजी की। उन्‍होंने 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर फिफ्टी की हैट्रिक लगाई।

अभिषेक ने लगाया अर्धशतक

अभिषेक ने 196.77 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 31 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 8 चौके और 2 छक्‍के लगाए। बड़ा शॉट लगाने के चक्‍कर में वह कामिंदु मेंडिस को कैच थमा बैठे। इस पारी में अभिषेक शर्मा ने 1-2 नहीं कई रिकॉर्ड बनाए। उन्‍होंने पाकिस्‍तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है।