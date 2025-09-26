Language
    IND vs SL: एमएस धोनी के चेले के सामने शुभमन गिल हो जाते हैं पस्त, नहीं बना पाते रन और खो देते हैं विकेट, देखें आंकड़े

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:46 PM (IST)

    शुभमन गिल से उम्मीद थी कि वह श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में शानदार पारी खेलेंगे और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एमएस धोनी के शिष्य ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इस गेंदबाज के सामने गिल अक्सर असहज होते हैं और न ही रन बना पाते हैं और न ही विकेट पर टिक पाते हैं।

    शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेल पाए बड़ी पारी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल एशिया कप-2025 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उम्मीद थी कि वह शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ भी अपनी फॉर्म को जारी रखेंगे। ऐसा हुआ नहीं और उप-कप्तान गिल दूसरे ओवर में ही पवेलियन लौट लिए।

    गिल एमएस धोनी के शागिर्द के हाथों आउट हुए। इस गेंदबाज के सामने आते ही गिल का बल्ला मानो खामोश हो जाता है और वह पवेलियन की राह लौट लेते हैं। धोनी के इस शिष्य का नाम है महीष तीक्षणा। तीक्षणा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की थी और उन्होंने कई बार कहा था कि धोनी से उन्होंने काफी कुछ सीखा।

    हो गए ढेर

    तीक्षणा ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर गिल को अपनी ही गेंद पर कैच लेकर आउट कर दिया। तीक्षणा ने काफी आगे गेंद फेंकी थी, लेकिन ये ऑफ स्टम्प के बाहर थी। गिल बाहर की गेंद को ड्राइव करने चले गए। गिल ने गेंद को अच्छा मिडिल किया और तीक्षणा की बाईं ओर से गेंद को निकालने की कोशिश की। हालांकि, तीक्षणा ने डाइव मार शानदार कैच लपका और इसी के चलते गिल को अपना विकेट खोना पड़ा।

    तीक्षणा अभी तक गिल के लिए परेशानी बने हैं। गिल इस मिस्ट्री स्पिनर के सामने रन तक नहीं बना पाते हैं। तीक्षणा ने गिल को अभी तक 10 गेंदों फेंकी जिनमें गिल ने 10 रन ही बनाए हैं और दो बार आउट हो चुके हैं। जो बताता है कि तीक्षणा भारतीय बल्लेबाज को न ही रन बनाने देते हैं और न ही विकेट पर टिकने देते हैं।

    अभिषेक के साथ नहीं जमी पारी

    गिल इस एशिया कप में अच्छी लय में हैं और उनकी अभिषेक शर्मा के साझेदारी दूसरी टीमों के लिए परेशानी बनी हुई है। ये दोनों पंजाब से आते हैं और बचपन से साथ खेल रहे हैं। इसलिए दोनों की जोड़ी जमकर रन बनाती है। श्रीलंका के खिलाफ ये जोड़ी हालांकि जल्दी टूट गई और 15 रन ही जोड़ सकी।

