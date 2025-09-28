IND vs PAK Final: Sanju Samson के निशाने पर महारिकॉर्ड, धोनी-पंत को पछाड़ने का गोल्डन चांस; बस करना होगा ये काम
IND vs PAK Final एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आज 64 रन बना लेते हैं तो वह एक मामले में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और ऋषभ पंत को पछाड़ देंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sanju Samson IND vs PAK Final: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने 23 गेंद में 39 रन की पारी खेली।
तिलक के साथ उन्होंने बीच के ओवरों में अच्छी साझेदारी भी की। इसके अलावा उन्होंने कुसल परेरा को स्टंप आउट किया, जिससे भारत मैच में वापसी करने में कामयाब रहा। इस शानदार प्रदर्शन के लिए संजू को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का मेडल दिया गया।
वहीं, अब एशिया कप 2025 फाइनल (India vs Pakistan Final) जो कि आज यानी 28 सितंबर को भारत-पाक के बीच खेला जाना है। इस मैच में संजू से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। इस मैच में संजू के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। वहीं, वह पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और ऋषभ पंत को पछाड़ सकते हैं।
MS Dhoni और पंत को पछाड़ने का Sanju Samson के पास मौका
दरअसल, एशिया कप 2025 (Asia Cup Final 2025) में संजू सैमसन (Sanju Samson) ने तीन पारियों में 36 की औसत और 127 के स्ट्राइक रेट से अब तक108 रन बना लिए हैं। उन्होंने दो बार पांचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए 13 और 39 रन की पारी खेली, जबकि नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए उनके बल्ले से अर्धशतक निकला।
इस टूर्नामेंट के दौरान संजू को ओपनिंग का मौका नहीं मिला, क्योंकि उपकप्तान शुभमन गिल और अभषेक शर्मा को पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी दी गई।
अब एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में आज संजू के पास मौका है कि वह एक महारिकॉर्ड बनाए। किसी मल्टी-नेशन टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसी भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा शानदार प्रदर्शन करने का उनके पास मौका होगा। अगर वह 64 रन और बना लेते हैं तो वह ऋषभ पंत और एमएस धोनी (MS Dhoni & Rishabh Pant) को पीछे छोड़ सकते हैं।
आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में पंत ने 8 पारियों में कुल 171 रन बनाए थे, जिसमें उनका निजी बेस्ट स्कोर 42 का रहा। वहीं, धोनी ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 में बल्ले से 6 पारियों में 154 रन बनाए थे और उनका बेस्ट स्कोर 45 का रहा था।
Sanju Samson 1000 T20i रन पूरा करने के करीब
इसके अलावा संजू सैमसन (Sanju Samson 1000 t20i runs) टी20 इंटरनेशनल में अपने 1000 रन पूरा करने से केवल 31 रन दूर हैं। अभी तक उन्होंने 48 मैच की 41 पारियां खेलते हुए 969 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।