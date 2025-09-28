Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Asia Cup 2025: सूर्यकुमार ने फोटोशूट से किया इनकार तो पाकिस्तानी कप्तान को लगी मिर्ची, गुस्‍से में कह गए बड़ी बात

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:41 AM (IST)

    Asia Cup 2025 एशिया कप 2025 के फाइनल की घड़ी आने वाली है। रविवार रात 8 बजे भारत और पाकिस्‍तान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीम जीत के इरादे से उतरेंगी। फाइनल मैच से पहले भारतीय कप्‍तन सूर्यकुमार यादव ने फोटो शूट से इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्‍तानी कैप्‍टन सलमान आगा को मिर्ची लग गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत-पाकिस्‍तान के बीच आज होगा फाइनल। इमेज- एक्‍स

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल की घड़ी आने वाली है। रविवार रात 8 बजे भारत और पाकिस्‍तान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीम जीत के इरादे से उतरेंगी। फाइनल मैच से पहले भारतीय कप्‍तन सूर्यकुमार यादव ने फोटो शूट से इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्‍तानी कैप्‍टन सलमान आगा को मिर्ची लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सलमान ने स्वीकार किया कि खिताबी मुकाबले में दोनों टीमें काफी दबाव में होंगी। अगर कोई ऐसा नहीं कह रहा है तो यह सरासर झूठ होगा। भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 2 बार हरा चुका है। ग्रुप स्‍टेज में भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से मात दी। फिर भी सलमान को पूरा विश्वास है कि उनकी टीम जीतेगी। उन्होंने कहा, "हम जीतेंगे। हमारी कोशिश अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की है। हम जानते हैं कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं और 40 ओवरों तक अपनी प्‍लानिंग पर अमल करते हैं, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं।"

    सलमान से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के पाकिस्तानी कप्तान के साथ प्री-फाइनल फोटोशूट से इनकार करने के फैसले के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से उनका फैसला है कि वह आना चाहते हैं या नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।"

    सलमान ने कहा, "पाकिस्तान और भारत पर बहुत दबाव है। अगर हम कहें कि कोई दबाव नहीं है, तो यह गलत है। हमने उनसे ज्‍यादा गलतियां की हैं, इसीलिए हम मैच नहीं जीत पाए हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच में कम गलतियां करने वाली टीम ही जीतेगी।" मौजूदा एशिया कप में टॉस जीतने वाली टीम 18 मैचों में से 11 बार विजयी हुई है। हालांकि, पाकिस्‍तानी कप्‍तान ने टॉस को महत्‍व नहीं दिया। सलमान के अनुसार, वे अपनी रणनीति पिच के आधार पर नहीं बल्कि टॉस के नतीजे के आधार पर बनाते हैं।

    उन्‍होंने कहा, "हम सभी को लग रहा था कि हमने इस टूर्नामेंट में ऐसी बल्लेबाजी नहीं की है। इसलिए हो सकता है कि हमने फाइनल के लिए दांव लगाया हो। ऊपर वाले की कृपा से फाइनल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी मैच में टॉस इतना महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि टॉस आपके नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए जब आप इसे देखते हैं, तो आप न तो टीम बनाते हैं और न ही कोई रणनीति। इसलिए मुझे लगता है कि खेल शुरू करने का तरीका टॉस ही है।"