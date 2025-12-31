Language
    Vijay Hazare Trophy: बंगाल की 'तिकड़ी' हुई सुपरहिट, अपने सबसे छोटे स्‍कोर पर ढेर हुआ जम्‍मू-कश्‍मीर

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    बंगाल की तिकड़ी शमी, मुकेश कुमार और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के सामने जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम अपने सबसे छोटे स्‍कोर पर ऑलआउट हुई। मुकेश कुमार ने महफिल ल ...और पढ़ें

    मोहम्‍मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार (बाएं से दाएं)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बंगाल की तिकड़ी मुकेश कुमार (16/4), अकाशदीप (32/4) और मोहम्‍मद शमी ((14/2) के सामने जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में केवल 63 रन पर ऑलआउट हो गई।

    राजकोट के सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए पर खेले गए मुकाबले में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ने अपने कप्‍तान के फैसले को पूरी तरह सही साबित किया और जम्‍मू-कश्‍मीर की पारी 20.4 ओवर में 63 रन पर ऑलआउट हो गई।

    जम्‍मू-कश्‍मीर का सबसे छोटा स्‍कोर

    बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में जम्‍मू-कश्‍मीर का यह सबसे छोटा टीम स्‍कोर रहा। वैसे, विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में सबसे छोटे टीम स्‍कोर के मामले में जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम 16वें स्‍थान पर है।

    विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में सबसे छोटे टीम स्‍कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड राजस्‍थान के नाम दर्ज है। 11 नवंबर 2014 को राजस्‍थान की टीम रेलवेज के खिलाफ केवल 35 रन पर ढेर हुई थी।

    विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप-5 सबसे छोटे स्‍कोर

    1. 35 रन, राजस्‍थान बनाम रेलवे - 11 नवंबर 2014
    2. 46 रन, सिक्किम बनाम बिहार - 30 सितंबर 2018
    3. 48 रन, मध्‍यप्रदेश बनाम रेलवे - 23 फरवरी 2012
    4. 48, नागालैंड बनाम त्रिपुरा - 12 दिसंबर 2021
    5. 49, केरल बनाम कर्नाटक, 17 दिसंबर 2015

    बंगाली शेरों का प्रदर्शन

    बंगाल के तेज गेंदबाजों का मैच में दबदबा रहा। मोहम्‍मद शमी ने ओपनर कामरान इकबाल और यावेर हसन को अपना शिकार बनाया। शमी ने 6 ओवर में दो मेडन सहित 14 रन देकर दो विकेट झटके। फिर मुकेश कुमार ने कहर बरपाया।

    दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने शुभम खजूरिया (12), रिदम शर्मा (7), आबिद मुश्‍ताक (2) और आकिब नबी को अपना शिकार बनाया। मुकेश ने 6 ओवर में 16 रन देकर चार विकेट चटकाए।

    बंगाल की आसान जीत

    आकाशदीप ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार शिकार किए। आकाशदीप ने मुरुगन अश्विन, पारस डोगरा (19), अब्‍दुल समद (8) और युद्धवीर सिंह (7) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्‍होंने 8.4 ओवर के गेंदबाजी स्‍पेल में एक मेडन सहित 32 रन देकर चार विकेट चटकाए।

    64 रन के आसान लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बंगाल ने कप्‍तान अभिमन्‍यु ईस्‍वरन (4) का विकेट गंवाया। आकिब नबी ने बंगाल के कप्‍तान का शिकार किया। इसके बाद अभिषेक पोरेल (30*) और सुदीप कुमार घरामी (25*) ने जीत की औपचारिकता पूरी की। बंगाल को इस जीत से 4 अंक मिले।

