स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बंगाल की तिकड़ी मुकेश कुमार (16/4), अकाशदीप (32/4) और मोहम्‍मद शमी ((14/2) के सामने जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में केवल 63 रन पर ऑलआउट हो गई। राजकोट के सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए पर खेले गए मुकाबले में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ने अपने कप्‍तान के फैसले को पूरी तरह सही साबित किया और जम्‍मू-कश्‍मीर की पारी 20.4 ओवर में 63 रन पर ऑलआउट हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जम्‍मू-कश्‍मीर का सबसे छोटा स्‍कोर बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में जम्‍मू-कश्‍मीर का यह सबसे छोटा टीम स्‍कोर रहा। वैसे, विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में सबसे छोटे टीम स्‍कोर के मामले में जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम 16वें स्‍थान पर है।

विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास में सबसे छोटे टीम स्‍कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड राजस्‍थान के नाम दर्ज है। 11 नवंबर 2014 को राजस्‍थान की टीम रेलवेज के खिलाफ केवल 35 रन पर ढेर हुई थी। विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप-5 सबसे छोटे स्‍कोर 35 रन, राजस्‍थान बनाम रेलवे - 11 नवंबर 2014 46 रन, सिक्किम बनाम बिहार - 30 सितंबर 2018 48 रन, मध्‍यप्रदेश बनाम रेलवे - 23 फरवरी 2012 48, नागालैंड बनाम त्रिपुरा - 12 दिसंबर 2021 49, केरल बनाम कर्नाटक, 17 दिसंबर 2015 बंगाली शेरों का प्रदर्शन बंगाल के तेज गेंदबाजों का मैच में दबदबा रहा। मोहम्‍मद शमी ने ओपनर कामरान इकबाल और यावेर हसन को अपना शिकार बनाया। शमी ने 6 ओवर में दो मेडन सहित 14 रन देकर दो विकेट झटके। फिर मुकेश कुमार ने कहर बरपाया।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने शुभम खजूरिया (12), रिदम शर्मा (7), आबिद मुश्‍ताक (2) और आकिब नबी को अपना शिकार बनाया। मुकेश ने 6 ओवर में 16 रन देकर चार विकेट चटकाए। बंगाल की आसान जीत आकाशदीप ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार शिकार किए। आकाशदीप ने मुरुगन अश्विन, पारस डोगरा (19), अब्‍दुल समद (8) और युद्धवीर सिंह (7) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्‍होंने 8.4 ओवर के गेंदबाजी स्‍पेल में एक मेडन सहित 32 रन देकर चार विकेट चटकाए।