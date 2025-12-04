Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SMAT: टीम इंडिया से बाहर चले रहे शमी ने बरपाया कहर, वापसी का दरवाजा खटखटाया नहीं तोड़ ही दिया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने गुरुवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैच जिताऊ स्पेल के साथ वापसी का दरवाजा खटखटाया है। दक्षिण ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहम्‍मद शमी ने की शानदार गेंदबाजी। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने गुरुवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैच जिताऊ स्पेल के साथ वापसी का दरवाजा खटखटाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 टीम में भी उन्‍हें जगह नहीं मिली। ऐसे में बंगाल के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने सर्विसेज के बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस करते हुए 13 रन देकर 4 विकेट चटकाए।
    बंगाल ने ग्रुप सी के मुकाबले में सात विकेट से जीत दर्ज की। यह बंगाल की 5 मैचों में चौथी जीत थी। अभिमन्यु ईश्वरन की टीम 16 अंकों के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। अब वे नॉकआउट चरणों में आगे बढ़ने के लिए मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी महीने होना है ऑक्‍शन

    16 दिसंबर को आईपीएल का मिनी ऑक्‍शन होना है। ऐसे में ईश्‍वरन ने भी अपने दावेदारी मजबूत की है। उन्‍होंने 37 गेंदों में 58 रनों की तेज पारी खेली। अभिषेक पोरेल ने 29 गेंदों में 56 रन बनाए और दूसरे विकेट के लिए 8.2 ओवर में 93 रनों की साझेदारी की जिससे 166 रनों का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो गया। बंगाल ने 15.1 ओवर में जीत हासिल कर ली।

    शमी ने की शानदार शुरुआत

    शमी ने पहली पारी में ही शानदार शुरुआत की। गौरव कोचर को शून्य पर आउट किया और आक्रामक रवि चौहान को पवेलियन भेजा। मुकेश कुमार ने तीन ओवरों में 53 रन देकर कड़ा प्रदर्शन किया, जबकि आकाश दीप ने 27 रन देकर 3 और ऑफ स्पिनर रितिक चटर्जी ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए। शमी ने दो और विकेट लेकर पारी का अंत किया और सर्विसेज की टीम 18.2 ओवरों में 165 रन पर आउट हो गई। मोहित अहलावत ने सर्विसेज के लिए 22 गेंदों पर 38 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

    सही समय पर आया शमी का प्रदर्शन

    शमी का घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब दक्षिण अफ्रीका में भारत के तेज गेंदबाजों की संख्या सवालों के घेरे में है। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे वनडे में दो विकेट लेने के बावजूद 85 रन दिए, जिसके बाद शमी की वापसी की मांग उठी। हरभजन सिंह ने भी सवाल उठाया कि इस अनुभवी तेज गेंदबाज को वनडे टीम में क्यों नहीं चुना गया।

    हरभजन ने उठाए सवाल

    हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "शमी कहां हैं? मुझे नहीं पता कि शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं। मैं समझता हूं, आपके पास प्रसिद्ध हैं, वह एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपके पास अच्छे गेंदबाज थे और आपने उन्हें धीरे-धीरे दरकिनार कर दिया है। बुमराह के साथ यह एक अलग गेंदबाजी आक्रमण है और बुमराह के बिना यह पूरी तरह से अलग आक्रमण है। हमें जसप्रीत बुमराह के बिना मैच जीतने की कला सीखनी होगी।"

    बता दें कि शमी ने आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20I में वापसी की थी और उस मैच में तीन विकेट लिए थे। उसके बाद से उन्होंने कोई और टी20I मैच नहीं खेला है।

    यह भी पढ़ें- 32 गेंद पर शतक, 16 छक्के...Abhishek Sharma ने बल्ले से उड़ाया गर्दा; रोहित-युवराज-पंत की कर डाली बराबरी

    यह भी पढ़ें- India ODI Squad: शमी-संजू सहित इन 5 खिलाड़ियों से चयनकर्ताओं ने फेरा मुंह, वनडे सीरीज के लिए टीम में नहीं मिली जगह