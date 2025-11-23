India ODI Squad: शमी-संजू सहित इन 5 खिलाड़ियों से चयनकर्ताओं ने फेरा मुंह, वनडे सीरीज के लिए टीम में नहीं मिली जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया। चोट की वजह से शुभमन गिल के बाहर होने से केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है। वहीं, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जिन्हें जगह नहीं मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजू सैमसन संजू सैमसन को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। उन्हें टीम में जगह मिल सकती थी। वह ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिलहाल वह सैदय मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए केरल टीम के कप्तान हैं। संजू को कई बार अनदेखा किया गया है। संजू ने दो साल पहले इंडिया के लिए खेला था। अपने आखिरी वनडे मैच में संजू ने शतक जड़ा था और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे।

अभिषेक शर्मा टी20 में धमाल मचाने के बाद अभिषेक शर्मा को साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए में मौका मिला था। उम्मीद जताई जा रही थी कि वह सीनियर वनडे टीम में भी जगह बना सकते हैं। वह सलामी बल्लेबाज हैं और गिल के चोटिल होने के बाद उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा था।

मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद शमी को एक बार फिर नजर अंदाज किया गया है। जब टेस्ट टीम की घोषणा हो रही थी तो फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें टीम में जगह मिल सकती है। हालांकि, नहीं मिली। अब वनडे टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली है। फिलहाल, शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तैयार कर रहे हैं। उन्हें बंगाल टीम में जगह मिली है।

सूर्यकुमार यादव मिडिल ऑर्डर की जान और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह सूर्यकुमार यादव को वनडे टीम में जगह मिल सकती थी, लेकिन उन्हें अनदेखा किया गया। सूर्यकुमार यादव का मौजूदा फॉर्म अच्छा नहीं है। शायद इसी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, यह सभी जानते हैं कि सूर्य के अंदर कितना टैलेंट भर पड़ा है।

अक्षर पटेल अक्षर पटेल मौजूदा टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। इसके बावजूद उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं दी गई। वह चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते थे। हालांकि, टीम में वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में तीन स्पिन शामिल किए गए हैं।