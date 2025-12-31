12 चौके और 3 छक्के… Ruturaj Gaikwad ने शतक जड़कर नंबर-4 का दावा ठोका; श्रेयस-पंत की मुश्किलें बढ़ी

पंत और श्रेयस की बढ़ी मुश्किलें?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज (IND vs NZ ODI 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान 5 जनवरी 2025 को होने की संभावना है। ऐसे में वनडे सीरीज के लिए टीम के चयन से पहले गायकवाड़ ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। नंबर-4 की पोजीशन के लिए ऋतुराज ने दावा ठोक दिया है, लेकिन इस पोजीशन पर लंबे समय से श्रेयस अय्यर वनडे में खेल रहे हैं। वहीं, ऋषभ पंत को लेकर भी खबरें हैं कि उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार खेल और विजय हजारे ट्रॉफी में 33 गेंद पर शतक ठोका था।

लेकिन अय्यर के फिटनेस पर अपडेट जो सामने आई है, उसके अनुसार, उन्हें अब तक बीसीसीआई की मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिली है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें मौका मिला था, जहां दो पारियों में से एक में उन्होंने शतक जड़ा था। अब माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह नंबर-4 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।