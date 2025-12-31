12 चौके और 3 छक्के… Ruturaj Gaikwad ने शतक जड़कर नंबर-4 का दावा ठोका; श्रेयस-पंत की मुश्किलें बढ़ी
ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र बनाम उत्तराखंड मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार शतक जड़ा। मुश्किल स्थिति में ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ruturaj Gaikwad Century VHT: मौके पर चौका जड़ना... यानी सही समय पर उस मौके का फायदा उठाना, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस कहावत को ऋतुराज गायकवाड़ ने सही साबित कर दिखाया है। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और शतकीय पारी खेलकर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के चौथे राउंड में महाराष्ट्र बनाम उत्तराखंड के बीच खेले जा रहे मैच में गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेली।
मैच में टॉस जीतकर उत्तराखंड की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए महाराष्ट्र की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब नजर आई। जहां शुरुआती तीन विकेट तो 50 रन के स्कोर पर गिर गए थे।
उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर-4 पर उतरते हुए टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। गायकवाड़ ने शतकीय पारी खेली और सेलेक्टर्स का ध्यान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयन से पहले खींच लिया।
Ruturaj Gaikwad Century: ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पारी
दरअसल, महाराष्ट्र की ओर से अर्शिन-सिद्धेश वीर की जोड़ी ने पारी का आगाज किया था, लेकिन दोनों ही ओपनर्स सस्ते में पवेलियन लौटे। अर्शिन 17 गेंद पर 13 रन, जबकि सिद्देश 12 रन बनाकर चलते बने। अंकित भी 12 रन ही बना सके। ऐसे में 50 रन के अंदर महाराष्ट्र टीम का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया।
इसके बाद नंबर-4 पर बैटिंग करने आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 66 गेंद पर अपनी अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद अगली 38 गेंदों पर उन्होंने 100 रन पूरे किए। मैच में गायकवाड़ 113 गेंद का सामना करते हुए 12 चौके और 3 छक्कों के साथ 124 रन बनाकर देवेंद्र सिंह बोरा का शिकार बने। इस दौरान गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 109 का रहा।
उन्होंने मुश्किल समय में जिस तरह से टीम को संभाला, उसने हर किसी को इंप्रेस कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी गायकवाड़ की तारीफ करते हुए फैंस थमने का नाम नहीं ले रहे।
पंत और श्रेयस की बढ़ी मुश्किलें?
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज (IND vs NZ ODI 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान 5 जनवरी 2025 को होने की संभावना है। ऐसे में वनडे सीरीज के लिए टीम के चयन से पहले गायकवाड़ ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। नंबर-4 की पोजीशन के लिए ऋतुराज ने दावा ठोक दिया है, लेकिन इस पोजीशन पर लंबे समय से श्रेयस अय्यर वनडे में खेल रहे हैं। वहीं, ऋषभ पंत को लेकर भी खबरें हैं कि उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार खेल और विजय हजारे ट्रॉफी में 33 गेंद पर शतक ठोका था।
लेकिन अय्यर के फिटनेस पर अपडेट जो सामने आई है, उसके अनुसार, उन्हें अब तक बीसीसीआई की मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिली है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें मौका मिला था, जहां दो पारियों में से एक में उन्होंने शतक जड़ा था। अब माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह नंबर-4 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
