VHT: धोनी की CSK ने जिस पर जताया भरोसा, उसने लुटाए 123 रन; नाम दर्ज हुआ दुनिया का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
Aman Khan VHT: पुडुचेरी के कप्तान अमन खान के लिए विजय हजारे ट्रॉफी का सोमवार का मैच किसी बुरे सपने जैसा रहा। झारखंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए उन्होंन ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में झारखंड और पुडुचेरी के बीच खेले गए मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे कोई भी गेंदबाज कभी नहीं चाहेगा कि वह बने।
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा हाल ही में खरीदे गए ऑलराउंडर अमन खान ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 123 रन लुटा दिए। यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा स्पेल बन गया है।
उन्होंने पिछले हफ्ते ही बने एक और शर्मनाक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उनसे पहले अरुणाचल प्रदेश के मिबोम मोसु ने बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन दिए थे। अब अमन खान दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने एक लिस्ट-ए मैच में 120 से ज्यादा रन खर्च किए हैं।
VHT: झारखंड के बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम
झारखंड की ओर से कुमार कुशाग्र और अनुकूल रॉय ने अमन खान की गेंदों पर जमकर चौके-छक्के लगाए। झारखंड ने इस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए पुडुचेरी की पूरी टीम 42वें ओवर में महज 235 रनों पर सिमट गई। झारखंड ने यह मुकाबला 133 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया।
शुरुआत में झारखंड की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो 20 रन के स्कोर पर टीम को लगातार दो गेंदों पर पार्थ वघानी से डबल झटका लगा। जब 20 रन पर टीम ने अपने दो विकेट गंवा दिए थे।
इसके बाद कप्तान कुमार कुशाग्र ने झारखंड को मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। उन्होंने 104 गेंदों में 105 रनों की पारी खेली। वहीं, उनका साथ दिया ओपनर उत्कर्ष सिंह ने जिनके बल्ले से 74 रनों की पारी निकली। दोनों की पार्टनरशिप ने तीसरा विकेट गिरने से पहले स्कोर 176 रन तक पहुंचा दिया।
CSK ने अमन खान को बेस प्राइस पर खरीदा
अमन खान कोई अनजान नाम नहीं हैं। वह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए कुल 12 मैच खेल चुके हैं। उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 40 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।
धोनी की कप्तानी वाली टीम (CSK) में चुने जाने के बाद फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया है।
यह भी पढ़ें- VHT 2025: ध्रुव जुरैल के तूफानी शतक से उत्तर प्रदेश को मिली जीत, अभिषेक शर्मा का बल्ला रहा फ्लॉप
यह भी पढ़ें- RCB के 7 करोड़ पानी में न बह जाएं... Vijay Hazare Trophy में स्टार ऑलराउंडर ने किया निराशाजनक प्रदर्शन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।