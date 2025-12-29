स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Venkatesh Iyer: विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का बल्ला खामोश रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में केरल टीम के खिलाफ वेंकटेश अय्यर से हर किसी को उम्मीद थी कि वह शानदार खेल दिखाएंगे, लेकिन वह क्रीज पर थोड़ी देर भी नहीं टिक पाए और महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

कृष्णा प्रसाद ने वेंकटेश को रन आउट किया। इस तरह सिंगल लेने के चक्कर में वेंकटेश सस्ते में पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले उनके ये प्रदर्शन आरसीबी टीम के लिए हैरान कर देने वाला होगा।

RCB को लग सकता है 7 करोड़ का फटका दरअसल, आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 7 करोड़ रुपये में खरीदा था। केकेआर की टीम ने उन्हें पिछले सीजन 23.75 करोड़ रुपये में केकेआर ने रिटेन किया था, लेकिन इस बार उन्हें रिलीज कर दिया गया।

अब वह आरसीबी की तरफ से आगामी आईपीएल सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी सैलरी में गिरावट हुई है। हालांकि, उनके ये कम प्राइज टैग से कोई उनकी क्षमता नहीं बदल सकता है। इस कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने भरोसा जताया कि डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अय्यर को सीजन के शुरुआत में प्लेइंग-11 में सीधे मौका नहीं देगी। कुंबले के अनुसार, आरसीबी की टीम पहले से ही संतुलित और मजबूत है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट स्थिरता बनाए रखना चाहेगा।वहीं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और जियोस्टार एक्सपर्ट संजय बांगर ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने अय्यर की तारीफ करते हुए कहा कि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आत्मविश्वास साफ नजर आता है। बांगर के मुताबिक, आरसीबी की कोचिंग और स्काउटिंग टीम अय्यर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती है।