    झज्जर के कनिष्क चौहान अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में शामिल, IPL में हैं RBC का हिस्सा; ग्रामीणों में खुशी का माहौल

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:58 AM (IST)

    कनिष्क चौहान अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में शामिल

    जागरण संवाददाता, झज्जर। झज्जर के कुलाना गांव निवासी कनिष्क चौहान को अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वह पहले ही आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा बन चुके हैं। बीसीसीआइ ने अंडर-19 वर्ल्डकप के लिए 15 सदस्यों की घोषणा कर दी है, जिसमें कनिष्क चौहान का नाम शामिल है।

    कनिष्क के सेलेक्शन पर ग्रामीणों में खुशी

    झज्जर जिले के गांव कुलाना में युवा सितारे कनिष्क चौहान के सेलेक्शन पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। कनिष्क आइपीएल के आगामी सीजन के लिए रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम में जगह बनाकर अपने गांव और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं।

    कनिष्क चौहान ने अंडर-19 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार आल-राउंड प्रदर्शन करते हुए 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और तीन विकेट हासिल किए। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उन्होंने मैन आफ द मैच का खिताब जीता। युवा और होनहार आलराउंडर कनिष्क को आइपीएल 2026 की नीलामी में आरसीबी ने उनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदकर टीम में शामिल किया है।

    सिरसा डेरे के स्टेडियम में की प्रैक्टिस

    कुलाना गांव निवासी कनिष्क चौहान डेरा द्वारा संचालित शाह जी सतनाम बायज कालेज में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। वह सालों से डेरे के स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कर रहे। दाएं हाथ के बल्लेबाज व दाएं हाथ से आफ-ब्रेक गेंदबाज कनिष्क चौहान को उनकी आलराउंड क्षमता के लिए जाना जाता है। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ से आफ-ब्रेक गेंदबाज भी हैं।

    RCB को मिलेगी मजबूत बल्लेबाजी

    आरसीबी को उनसे मध्यक्रम में बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान देने और तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने की उम्मीद होगी। उनकी ऊर्जावान फील्डिंग टीम के लिए एक अतिरिक्त भूमिका रहेगी। कनिष्क चौहान जैसे युवा खिलाड़ियों का आइपीएल में चयन यह दर्शाता है कि हरियाणा की धरती में क्रिकेट प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनके चयन से गांव के अन्य युवा भी प्रेरित होंगे।