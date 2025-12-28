SA20: शर्मनाक! सिर्फ 49 रनों पर ढेर हुई रॉयल्स... IPL 2026 से पहले LSG के स्टार ने मचाई तबाही
बेटवे SA20 के शुरुआती मैच में सनराइजर्स ने पार्ल रॉयल्स को सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट कर 137 रन से विशाल जीत दर्ज की। यह SA20 इतिहास का सबसे कम स ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बेटवे SA20 सीजन 4 के शुरुआती दौर में मेहमान टीमों का दबदबा जारी है। शनिवार रात बोलैंड पार्क में भी यही नजारा देखने को मिला।
सनराइजर्स ने पार्ल रॉयल्स को महज 49 रन पर ढेर कर दिया। यह बेटवे SA20 के इतिहास का अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है। इसी के साथ सनराइजर्स ने 137 रन की विशाल बोनस-पॉइंट जीत दर्ज की। यह पहली बार था जब सनराइजर्स ने सीजन के अपने शुरुआती मुकाबले में जीत हासिल की।
SA20: Anrich Nortje के आगे रॉयल्स की टीम पस्त
बोलैंड पार्क में हरमन भाइयों की टक्कर में सनराइजर्स के जॉर्डन हरमन पूरी तरह हावी रहे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 62 रन (5 चौके, 4 छक्के) की शानदार पारी खेलकर दो बार की चैंपियन टीम को 186/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
हरमन ने पारी की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभाव छोड़ा और डेलानो पॉटगीटर द्वारा फेंके गए अंतिम ओवर में 22 रन बटोर कर सनराइजर्स की पारी को बेहतरीन अंदाज़ में समाप्त किया। इससे पहले क्विंटन डी कॉक (24 गेंदों में 42 रन) और जॉनी बेयरस्टो (33 गेंदों में 31 रन) ने 50 गेंदों में 66 रन की साझेदारी कर मजबूत आधार दिया।
इसके बाद मैथ्यू ब्रेट्जके (28 गेंदों में 31 रन) और हरमन ने चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 73 रन जोड़ते हुए रनगति बनाए रखी, जिसे अंत के ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी ने और रफ्तार दी।
हरमन की नाबाद 62 रन की पारी उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का प्रबल दावेदार बना रही थी, लेकिन इसके बाद गेंद हाथ में आते ही अनरिख नॉर्टजे ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
49 रन पर ऑलआउट हुई रॉयल्स की टीम
रॉयल्स लक्ष्य का पीछा कभी शुरू ही नहीं कर सके क्योंकि सनराइजर्स के तेज़ गेंदबाज़ों-मार्को यानसेन (1/15), एडम मिल्ने (2/17) और अनरिख नॉर्टजे (4/13)-ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए घरेलू टीम को 30/4 पर समेट दिया।
खासतौर पर नॉर्टजे ने अपनी वापसी को यादगार बना दिया। “द उइटनहागे एक्सप्रेस” के नाम से मशहूर यह तेज गेंदबाज चोट के कारण पिछले दो सीजन नहीं खेल पाए थे, लेकिन बेटवे एसए20 में उनकी यह वापसी बेहद प्रभावशाली रही।
इसके बाद रॉयल्स के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब उन्हें न्यू ईयर ईव पर सेंट जॉर्ज़ पार्क में सनराइजर्स के खिलाफ होने वाले रीमैच से पहले तेजी से खुद को संभालना होगा।
यह भी पढ़ें- SA20: डुआन यानसेन की घातक गेंदबाजी, JSK ने PC को दी शिकस्त; सौरव गांगुली का डेब्यू कर दिया खराब
यह भी पढ़ें- IPL 2026 से पहले गरजा मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर का बल्ला, SA20 के पहले ही मैच में ठोका तूफानी शतक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।