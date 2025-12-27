स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। SA20 के चौथे सीजन की शुरुआत एक रोमांचक मैच से हुई। MI केप टाउन को पिछले सीजन की सबसे निचले पायदान पर रही डरबन सुपर जायंट्स (DSG) ने रौंद दिया। न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 449 रन बने। यह SA20 के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा मैच स्कोर है। डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 232 रन बनाए थे। हालांकि, रयान रिकेल्टन के विस्फोटक शतक के बावजूद MI केप टाउन 15 रन से हार गई।

रिकेल्‍टन ने की तूफानी बल्‍लेबाजी रिकेल्टन ने 179.37 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 63 गेंदों में तूफानी 113 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 5 चौके और 11 छक्‍के जड़े। यह उनके टी20 करियर का दूसरा और SA20 का पहला शतक है। 113 उनके करियर का बेस्‍ट स्‍कोर भी है। इसके अलावा वह इस फॉर्मेट में 24 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। रीजा हेंड्रिक्स के साथ उन्‍होंने 60 रन की साझेदारी की।

2 अहम साझेदारी कीं इसके बाद जेसन स्मिथ ने रिकेल्टन के साथ तीसरे विकेट के लिए 4.3 ओवर तक लगभग 17 रन प्रति ओवर की रफ्तार से 76 रन की तूफानी साझेदारी की। हालांकि, युवा तेज गेंदबाजों क्वेना मफाका और ईथन बॉश ने अंतिम ओवरों में रन नहीं बनाने दिए। एमआई केप टाउन के लिए 4 सीजन में खेले गए 26 SA20 मैचों में रिकेल्टन ने 46.87 की औसत से 1,125 रन बनाए हैं।