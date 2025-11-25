IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में टीम इंडिया की हार तय? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के ये आंकड़े खुद दे रहे गवाही
IND vs SA 2nd Test Highest Successful run Chase in India: गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने खबर लिखे जाने तक चौथे दिन 340 रन पार की बढ़त बना ली है और उनकी नजरें स्कोर को 450 के पार ले जाने पर होंगी। बता दें कि भारत में टेस्ट इतिहास में अब तक केवल एक ही बार 300+ रनों का सफल रन चेज हुआ है, जिससे टीम इंडिया के लिए लक्ष्य हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 2nd Test: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है और दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज खेला जा रहा है। तीसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए थे। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के पास भारत पर कुल 314 रन की लीड रही।
आज चौथे दिन साउथ अफ्रीका की नजरें भारत पर 450 तक की लीड हासिल कर पारी को घोषित करने पर होगी। वहीं, जिस तरह से भारतीय बैटिंग यूनिट पहली पारी में 201 रन पर बिखरी, उसके बाद ये असंभव लग रहा है कि ये मैच टीम इंडिया जीत पाएगी। बता दें कि भारत में आज तक कोई भी टीम 400 से अधिक रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई है। ऐसे में ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम के हाथों गुवाहाटी टेस्ट मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है।
IND vs SA 2nd Test: भारत में टेस्ट का सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड क्या?
भारत में टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल रन चेज (Highest Run Chase in Test in India) 387 का रहा, जो भारत ने ही साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर हासिल किया था। टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथे-पांचवें दिन बैटिंग के लिए पिच काफी मुश्किल हो जाती है और यहां देर तक क्रीज पर टिक पाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि चौथी पारी में भारत में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक बार ही 300 से ज्यादा का टारगेट चेज हुआ है।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल रन चेज (भारत में)
- इंडिया बनाम इंग्लैंड, चेन्नई- 387/4- साल 2008
- इंडिया बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली- 276/5- साल 1987
- इंडिया बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली-276/5-साल 2011
- इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु-262/5-साल 2012
- इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न-256/8-साल 2010
यह भी पढ़ें- India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: चौथे दिन का खेल शुरू, जल्दी साउथ अफ्रीका को समेटना चाहेगा भारत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।