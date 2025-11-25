IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में टीम इंडिया की हार तय? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के ये आंकड़े खुद दे रहे गवाही

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 2nd Test: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है और दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज खेला जा रहा है। तीसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए थे। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के पास भारत पर कुल 314 रन की लीड रही।

आज चौथे दिन साउथ अफ्रीका की नजरें भारत पर 450 तक की लीड हासिल कर पारी को घोषित करने पर होगी। वहीं, जिस तरह से भारतीय बैटिंग यूनिट पहली पारी में 201 रन पर बिखरी, उसके बाद ये असंभव लग रहा है कि ये मैच टीम इंडिया जीत पाएगी। बता दें कि भारत में आज तक कोई भी टीम 400 से अधिक रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई है। ऐसे में ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम के हाथों गुवाहाटी टेस्ट मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है।