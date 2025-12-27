SA20: डुआन यानसेन की घातक गेंदबाजी, JSK ने PC को दी शिकस्त; सौरव गांगुली का डेब्यू कर दिया खराब
मैच पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। प्लेयर ऑफ द मैच रहे डुआन यानसेन ने 23 रन देखकर 4 विकेट झटके और कैपिटल्स की मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। डुआन यानसेन ने टी20 क्रिकेट में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत जॉबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने SA20 सीजन-4 के दूसरे मुकाबले में प्रिटोरिया कैपिटल्स पर 22 रन की शिकस्त दी। यह चार सीजनों में पहली बार है जब सुपर किंग्स ने प्रतिद्वंद्वियों को उनके घरेलू मैदान सेंचुरियन में हार का स्वाद चखाया है। वहीं, प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच सौरव गांगुली का SA20 में डेब्यू खराब कर दिया।
मैच पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। प्लेयर ऑफ द मैच रहे डुआन यानसेन ने 23 रन देखकर 4 विकेट झटके और कैपिटल्स की मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स ने विल स्मीड (30 गेंद में 34 रन) और ब्राइस पार्सन्स (30 गेंद में 41 रन) के बीच 71 रन की ओपनिंग साझेदारी के दम पर मजबूत शुरुआत की।
जान्को स्मिट ने विकेट लेकर पलटी बाजी
12वें ओवर तक टीम 2 विकेट पर 86 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यहीं से मैच का रुख पलट गया। युवा तेज गेंदबाज जान्को स्मिट (1/37) ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर सेंचुरियन के दर्शकों को खामोश कर दिया। इसके बाद कैपिटल्स की पारी बिखरती चली गई और टीम ने महज 28 रन के भीतर पांच विकेट गंवा दिए।
यानसेन ने किए चार शिकार
यानसेन ने अपने पहले स्पेल में वेस्टइंडीज के शाई होप को आउट किया था और फिर वापसी करते हुए ब्राइस पार्सन्स का अहम विकेट झटका। लंबे कद के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने इसके बाद कॉनर एस्टरहुइजन और डैनियल स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर कैपिटल्स की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। यानसेन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।
इससे पहले, कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड के टायमल मिल्स ने तुरंत असर दिखाया और उछाल भरी गेंद से जेएसके कप्तान फाफ डु प्लेसिस की कलाई पर प्रहार किया। सुपर किंग्स ने 16 रन के भीतर ही अपने दोनों ओपनर (डु प्लेसिस और मैट डी विलियर्स) के विकेट गंवा दिए।
रूसो और मुल्डर ने टीम को संभाला
इसके बाद अनुभवी राइली रूसो (33 गेंद में 48 रन) और वियान मुल्डर (28 गेंद में 43 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 54 गेंद में 78 रन की अहम साझेदारी कर पारी को संभाला। मिल्स ने बाद में रूसो को आउट किया, लेकिन तब तक सुपर किंग्स मजबूत स्थिति में पहुंच चुके थे। अंत में अकील होसेन (10 गेंद में नाबाद 22 रन) और डियान फॉरेस्टर (7 गेंद में नाबाद 10 रन) ने तेज रन जोड़ते हुए जॉबर्ग सुपर किंग्स को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।