Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    VHT 2025: ध्रुव जुरैल के तूफानी शतक से उत्तर प्रदेश को मिली जीत, अभिषेक शर्मा का बल्ला रहा फ्लॉप

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    ध्रुव जुरैल के शानदार शतक के दम पर उत्तर प्रदेश टीम ने बड़ौदा को हरा दिया। इस मैच में उत्तर प्रदेश ने 300 का आंकड़ा पार किया। ये लगातार तीसरा मौका है ...और पढ़ें

    Hero Image

    अभिषेक शर्मा हुए फेल तो ध्रुव जुरैल ने जमाया शतक

    पीटीआई, राजकोट: उत्तर प्रदेश ने सोमवार को विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में बड़ौदा को 54 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के नायक रहे युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जिन्होंने 101 गेंदों में 160 रनों की अविजित पारी खेली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनकी इस आतिशी पारी के दम पर उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 369 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जुरैल के अलावा कप्तान रिंकू सिंह (63) ने अर्धशतकीय पारी खेली। इसके जवाब में बड़ौदा की टीम 315 रन ही बना सकी। लगातार तीसरे मैच में उप्र की टीम ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया। पहले मैच में उसने हैदराबाद के विरुद्ध 324 और दूसरे मैच में चंडीगढ़ के विरुद्ध 367 रन बनाए थे।

    पिछले मैच में शतक जड़ने वाले आर्यन जुयाल (26) के जल्द आउट होने के बाद क्रीज पर आए जुरैल ने अपनी पारी में 15 चौके और आठ छक्के जड़े। इसके साथ ही रिंकू के साथ चौथे विकेट के लिए 131 रन की अहम साझेदारी की। इसके अलावा जुरैल ने आईपीएल मिनी नीलामी सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रहे प्रशांत वीर (35) के साथ छठे विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी की। बड़ौदा की ओर से राज लिंबानी ने चार विकेट लिए, लेकिन उप्र को बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक पाए। इस जीत के साथ उप्र की टीम के 12 अंक हो गए हैं।

    दिल्ली की जीत में चमके प्रियांश-तेजस्वी

    आरंभिक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और तेजस्वी दहिया के आक्रामक अर्धशतकों से दिल्ली ने सोमवार को ग्रुप डी मैच में सौराष्ट्र को तीन विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में खेल रही दिल्ली की टीम ने 321 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रियांश (78) और तेजस्वी (53) की पारियों की बदौलत 48.5 ओवर में सात विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सौराष्ट्र ने इससे पहले विश्वराज सिंह जडेजा की 104 गेंद में 115 रन की पारी और रुचित अहीर 65 गेंद में 95 रन की पारी बदौलत 50 ओवर में सात विकेट पर 320 रन बनाए।

    कोहली ने पहले दो मैच में शतक और अर्धशतक जड़कर दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में छह जनवरी को रेलवे के विरुद्ध मैच में खेलेंगे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हालांकि प्रभावित करने में नाकाम रहे और 26 गेंद में 22 रन बनाकर चिराग जानी की गेंद पर जय गोहिल को कैच दे बैठे। प्रियांश ने चेतन सकारिया की गेंद पर आउट होने से पहले आयुष दोसेजा के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी भी की। दिल्ली की टीम तीन मैच में 12 अंक के साथ ग्रुप डी में शीर्ष पर चल रही है।

    शार्दुल ने मुंबई को दिलाई तीसरी जीत

    कप्तान शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी से मुंबई ने ग्रुप सी मैच में सोमवार को छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से हराकर अपनी जीत की हैटट्रिक पूरी की। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद शार्दुल ने सुबह में तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए शार्दुल ने खेल के शुरुआती आधे घंटे में छत्तीसगढ़ के विरुद्ध कहर बरपाया तो वहीं बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी ने आखिरी छह में से पांच विकेट झटक कर छत्तीसगढ़ की पारी को सस्ते में समेटने में योगदान दिया। मुलानी ने 31 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे छत्तीसगढ़ ने आखिरी छह विकेट 27 रन के अंदर गंवा दिए। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 68) और अनुभवी सिद्धेश लाड (नाबाद 48) ने दूसरे विकेट के लिए 102 रन की अटूट साझेदारी कर महज 24 ओवरों में ही मुंबई को नौ विकेट से एकतरफा जीत दिला दी।

    नहीं चला अभिषेक का बल्ला, पंजाब की हार

    जयपुर के अनंतम ग्राउंड पर पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा का बल्ला फ्लॉप रहा और वह उत्तराखंड के विरुद्ध ग्रुप सी मुकाबले में केवल 30 रन ही बना सके। इस मैच में पंजाब को पांच विकेट से हार मिली। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 269 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें साहिल अरोड़ा (65) और कृष्ण भगत (51) ने अर्धशतक लगाए। उत्तराखंड की टीम ने कप्तान कुणाल चंदेला (118) के शानदार शतक की मदद से 47.4 ओवर में पांच विकेट खोकर आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

    यह भी पढ़ें- VHT 2025: वैभव सूर्यवंशी ने 310 की स्ट्राइक रेट से मचाया कोहराम, वर्ल्ड कप से पहले दिखाया रौद्र रूप, बिहार की जीत

    यह भी पढ़ें- Vijay Hazare Trophy: क्यों रोहित-विराट नहीं खेल रहे विजय हजारे ट्रॉफी का तीसरा राउंड मैच? सामने आई वजह