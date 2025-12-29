Vijay Hazare Trophy: क्यों रोहित-विराट नहीं खेल रहे विजय हजारे ट्रॉफी का तीसरा राउंड मैच? सामने आई वजह
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit-Virat Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड के मुकाबले आज खेले जा रहे है, जहां दिल्ली और मुंबई टीमों की नजरें टूर्नामेंट में अपने विजय रथ को जारी रखने की होगी।
हालांकि, दोनों ही टीमें आज अपने अहम प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ तीसरा राउंड मैच खेलने नहीं उतरी है।
दिल्ली की टीम का मैच सौराष्ट्र की टीम के साथ, जबकि मुंबई का सामना छत्तीसगढ़ की टीम के साथ आज है। इन दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में आज रोहित-विराट का नाम नहीं है, जो कि हैरान कर देने वाला फैसला है, क्योंकि दोनों ही दिग्गजों ने अपने शुरुआती दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में जानते हैं
क्यों रोहित-विराट आज विजय हजारे ट्रॉफी में मैच नहीं खेल रहे?
दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli miss Vijay Hazare Trophy) ने इस टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन, जबकि गुजरात के खिलाफ 77 रन की पारी खेली थी। 15 साल बाद Vijay Hazare Trophy में उन्होंने दमदार वापसी कर हर किसी का ध्यान खींचा।
लेकिन वह तीसरे राउंड मैच खेलने आज नहीं उतरे है। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि बीसीसीआई ने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने की निर्देश दिया था। इस तरह कोहली और रोहित ने टूर्नामेंट में अपने दो मैच खेल लिए हैं। तो इस वजह से वह आगामी मैच खेलते हुए नजर नहीं आ सकते हैं।
इसके अलावा रिपोर्ट्स से ये भी मालूम चला है कि विराट अगले मैच में यानी दिल्ली का रेलवे के खिलाफ लीग मैच जो कि 6 जनवरी को अलूर में खेला जाना है, उसमें खेल सकते हैं। इसके बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन ODI सीरीज में शामिल होंगे, जो 11 जनवरी से खेला जाएगी।
रोहित शर्मा का धमाकेदार आगाज
रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में 7 साल बाद वापसी करते हुए शुरुआत शानदार तरीके से की थी। सिक्किम के खिलाफ रोहित ने 155 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया था।
लेकिन इसके बाद उत्तराखंड के खिलाफ मैच में वह गोल्डन डक का शिकार बने थे। रोहित का इस टूर्नामेंट में आगामी मैच खेलने पर संशय बना हुआ है।
रोहित-विराट का VHT में प्रदर्शन-
- विराट कोहली- दिल्ली vs आंध्र प्रदेश-131 रन
- दिल्ली vs गुजरात-77 रन
- रोहित शर्मा- मुंबई vs सिक्किम-155 रन
- मुंबई vs उत्तराखंड-0 रन (गोल्डन डक)
