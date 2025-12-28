जिसने शतक पूरा करने से रोका, विराट कोहली ने उसकी तारीफ में पढ़े कसीदे, कर दी बड़ी भविष्यवाणी
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाया था। पहले मैच में उनके बल्ले से शतक निकला था। वह ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जमाया। इसके बाद गुजरात के खिलाफ कोहली ने 77 रनों की पारी खेली। वह आराम से शतक पूरा करते दिख रहे थे, लेकिन एक स्पिनर ने कोहली की पारी का अंत कर दिया।
कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 83 गेंदों पर शतक जमाया था। उनकी पारी के दम पर दिल्ली ने जीत हासिल की थी। गुजरात के खिलाफ भी कोहली की पारी ने दिल्ली को जीत दिलाई थी। कोहली को इस मैच में विजय जायसवाल ने अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया था। कोहली ने अब इस गेंदबाज की तारीफ की है।
जायसवाल ने किया बोल्ड
बाएं हाथ के इस स्पिनर की बाहर जाती गेंद को कोहली ने आगे निकलकर मारने की कोशिश की थी और चूक गए थे। विकेटकीपर ने बिना किसी परेशानी के उनको स्टम्प कर दिया था। इसके बाद विशाल ने कोहली के साथ फोटो भी खिंचवाई। कोहली ने अब इस गेंदबाज की तारीफ की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली ने जायसवाल की तारीफ करते हुए, "अच्छी बॉल डालता है। मेहनत करते रहो। मौका आएगा, इंतजार कर और मेहनत कर।"
कोहली के खिलाफ नहीं था कोई प्लान
जायसवाल ने बताया कि उनका कोहली के खिलाफ कोई खास प्लान नहीं था। जायसवाल ने बताया कि कोहली ने उन्हें दबाव में शांत रहने के टिप्स दिए हैं। जायसवाल ने कहा, "मेरा कोई खास प्लान नहीं था। वह खेल के महान खिलाड़ी हैं। उनको गेंदबाजी करना बहुत बड़ा पल था। जब वह क्रीज पर थे तो मेरे ऊपर काफी दवाब था। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे दबाव में शांत रहने के काफी टिप्स दिए। फिटनेस को लेकर भी उन्होंने टिप्स दिए। जाहिर सी बात है कि उनको आउट कर मैं काफी खुश था। उनका विकेट आपके नाम के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है।"
अक्षर पटेल ने की मदद
जायसवाल ने ये भी बताया कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने उनकी काफी मदद की और वह उनकी ही तरह बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "अक्षर भाई ने मेरी काफी मदद की। मेरी क्रिकेट किट से लेकर जर्सी और बल्ले तक। मैंने उन्हें एक मेंटर और प्ररेणा के तौर पर देखा है। मैं हमेशा से उनकी तरह स्पिन ऑलराउंडर बनना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे गेम चेंजर बनना है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।