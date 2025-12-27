सलमान खान या यशस्वी जायसवाल? विराट कोहली ने जमकर लिए भारतीय बल्लेबाज के मजे, चिढ़ा-चिढ़ाकर गाया- 'लगन लग गई रे'
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कहा है कि साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान विराट कोहली ने उनकी हेयरस्टाइल को लेकर काफी मजाक उड़ाया था और उनक ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली मैच के दौरान काफी सीरियस रहते हैं। उनके लिए जीत ही एक विकल्प होता है, लेकिन ये दिग्गज बल्लेबाज जरूरत पड़ने पर मस्ती करने से बाज नहीं आता है और अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी जमकर परेशान करता है। यशस्वी जायसवाल के साथ उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है।
जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज के तीसरे मैच में शतक जमाया था और इस दौरान उन्होंने कोहली के साथ बल्लेबाजी की थी। इसी पारी के दौरान कोहली ने जायसवाल को उनकी हेयरस्टाइल के कारण जमकर चिढ़ाया था।
यशस्वी ने किया खुलासा
इस मैच के दौरान ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज के दौरान कोहली ने जायसवाल को उनकी हेयरस्टाइल के लिए जमकर चिढ़ाया था। कोहली ने जायसवाल की हेयरस्टाइल की तुलना तेरे नाम फिल्म में सलमान खान की हेयरस्टाइल से की थी। जायसवाल ने बताया कि कोहली लगातार उनके सामने 'लगन लग गई है' है गाना गा रहे थे जो तेरे नाम फिल्म का है। जयसवाल ने कहा कि कोहली का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी शानदार है।
जायसवाल ने वरिष्ठ पत्रकार विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "एक गाना है, 'लगन लग गई है'। कोहली लगातार मेरे सामने वो गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। काफी मस्ती-मजाक चल रहा था। जब मैं बैटिंग करने जा रहा था उससे पहले ही वो ये सब बातें कह रहे थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार है। वह काफी मजाकिया हैं। लेकिन जब वह सीरियस होते हैं तो पूरा विश्व जानता है कि वह किस जुनून के साथ खेलते हैं।"
हमेशा करते रहते हैं बातें
जायसवाल को उनके टेस्ट डेब्यू से पहले नेट्स पर कोहली से बात करते हुए का पुराना वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि वह इस दिग्गज बल्लेबाज से लगातार बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा, "हां, जाहिर सी बात है। हम काफी सारी चीजों को लेकर बात कर रहे थे। जब गेंद आए तो मेरी पोजिशन क्या होनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए की मैं फंसूं नहीं। काफी सारी बातों को लेकर चर्चा होती है।"
