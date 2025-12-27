Vijay Hazare Trophy खेलकर मालामाल हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! BCCI से मिल रही तगड़ी सैलरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्‍ट-टी20 इंटरनेशनल से संन्‍यास ले चुके और सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली सालों बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट का रोमांच चरम पर है। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टूर्नामेंट की दिलचस्पी बढ़ा दी है। दोनों ने अपने पहले मैच में शतक लगाकर फैंस को विवश ही कर दिया कि वह इस इवेंट पर नजर बनाए रखें।

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट दिल्‍ली से और रोहित मुंबई की ओर से खेल रहे हैं। दोनों बीसीसीआई के साथ अनुबंधित खिलाड़ी हैं, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी से भी उनकी तगड़ी कमाई हो रही है। विजय हजारे की सैलरी का मुख्य मापदंड खिलाड़ी द्वारा खेले गए लिस्ट ए मैचों (घरेलू एक दिवसीय मैच) की संख्या है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली किस कैटेगरी में आते हैं और उन्‍हें पर मैच कितनी फीस मिल रही है।

सीनियर कैटेगरी (40 से अधिक लिस्ट ए मैच) प्लेइंग इलेवन: 60,000 रुपये प्रति मैच

रिजर्व खिलाड़ी: 30,000 रुपये प्रति मैच मिड लेवल कैटेगरी (21 से 40 लिस्ट ए मैच) प्लेइंग इलेवन: 50,000 रुपये प्रति मैच

रिजर्व खिलाड़ी: 25,000 रुपये प्रति मैच जूनियर कैटेगरी (0 से 20 लिस्ट ए मैच) प्लेइंग इलेवन: 40,000 रुपये प्रति मैच

रिजर्व खिलाड़ी: 20,000 रुपये प्रति मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों 40 मैचों का आंकड़ा पार कर चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रति मैच 60,000 रुपये मिलते हैं। बीसीसीआई इन दोनों को प्रति वनडे 6 लाख रुपये का वेतन देता है। विजय हजारे ट्रॉफी में कमाई सिर्फ मैच खेलने के शुल्क तक ही सीमित नहीं है। खिलाड़ी की अन्‍य तरीकों से भी कमाई होती है।

इनमें टूर्नामेंट के दौरान यात्रा, भोजन और आवास के लिए मिलने वाले भत्‍ते शामिल हैं। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच पाने वाले प्‍लेयर को आमतौर पर 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है। नॉकआउट स्‍टेज और फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को जो प्राइस मनी मिलती है, वह अक्सर खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों के बीच बांटी जाती है।