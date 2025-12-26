Year Ender 2025: 2 धुरंधरों ने लिया संन्यास, भारतीय क्रिकेट में चमके दो नए सितारे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने को है। इस साल भी कई भारतीय दिग्गजों ने क्रिकेट से संन्यास का एलान किया, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। वहीं, भारतीय क्रिकेट को दो नए सितारे भी मिले। दोनों युवा खिलाड़ियों ने अपनी चमक से विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया है।

1. रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास 7 मई को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने अपने 67 टेस्ट मैच के करियर में 12 शतकों के साथ 4301 रन बनाए। 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता से टेस्ट करियर की शुरुआत की। अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा था। 177 रन पहले ही टेस्ट मैच में बनाने वाले इस हिटमैन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

2. विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा 14 साल तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की रीढ़ रहे विराट कोहली ने 12 मई को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में टेस्ट डेब्यू करने वाले कोहली ने 123 टेस्ट मैच के करियर में 30 शतकों के साथ 9230 रन बनाए। उन्होंने सात बार दोहरे शतक भी जड़े।

दो नए सितारों का उदय- सबसे कम उम्र के शतकवीर बने वैभव सूर्यवंशी 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के रूप में आईपीएल में क्रिकेट का नया सितारा चमका। सिर्फ 35 गेंद पर शतक लगा दिया। इस पर खेल जगत ने 'किड वंडर' नाम दिया। लिस्ट-ए क्रिकेट में वैभव ने अरुणाचल के खिलाफ 36 गेंद में शतक और 59 गेंद में 150 रन बनाए। वैभव दुनिया के सबसे युवा सेंचुरियन बन गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यूथ वनडे और टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया।