    Year Ender 2025: रोंगटे खड़े कर देने वाले वो खास पल, जब खिलाड़ी से लेकर फैंस तक ने दांतों तले दबा ली उंगलियां

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    खेल कोई सा भी हो, सभी उम्र के लोग पसंद करते हैं। जब कोई मैच आखिरी पल तक चलता है या कोई खिलाड़ी मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन करता है या कुछ ऐसा होत ...और पढ़ें

    साल 2025 के रोंगटे खड़े कर देने वाले मोमेंट।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। खेल कोई सा भी हो, सभी उम्र के लोग पसंद करते हैं। क्योंकि, इनमें दबदबे के पल, कुछ जबरदस्त मुकाबले और दर्शकों के लिए सच्चे इमोशन देखने को मिलते हैं। साथ ही, कभी-कभी खेल में ऐसे रोमांचक पल आते हैं जो दर्शकों को रोंगटे खड़े कर देते हैं। भारत में क्रिकेट से फैंस को कुछ ज्यादा ही लगाव है।

    जब कोई मैच आखिरी पल तक चलता है या कोई खिलाड़ी मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन करता है या कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हैं तो दर्शक उत्साहित हो जाते हैं। आज, हम 2025 में खेलों में हुए ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों पर नजर डालेंगे।

    वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज IPL शतक

    इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की टॉप T20 लीग है और युवा खिलाड़ी हमेशा इस कॉम्पिटिशन में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपने पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया।

    वैभव ने IPL 2025 में 206.56 के शानदार स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए और टूर्नामेंट में अपने डेब्यू पर 24 छक्के लगाए। उनकी तूफानी बल्लेबाजी यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर गदर काटा। फिर अंडर-19 एशिया कप और राइजिंग एशिया कप में अपनी पावर हिटिंग का जलवा बिखेरा।

    भारत की वर्ल्ड कप जीत का जश्न

    भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में जीत दर्ज देश को गौरवान्वित किया। वहीं, एक पाकिस्तानी परिवार को भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते देखा गया। पाकिस्तानी जर्सी पहनकर, परिवार ने मैच देखा और इस मौके पर भारतीय राष्ट्रगान भी गाया। उस समय दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। इसलिए अरशद मुहम्मद हनीफ का यह कदम एक बहुत ही भावुक पल था।

    आकाश दीप का 10 विकेट लेने का कारनामा

    भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को अपनी बहन को समर्पित किया, जो कैंसर से जूझ रही हैं। अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बात करते हुए, आकाश दीप ने कहा कि जब भी वह गेंद लेते थे, तो उनकी बहन ज्योति के बारे में सोचते थे। उनके 10 विकेट की बदौलत भारत ने इंग्लैंड पर 336 रनों की बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने टेस्ट मैच में 4/88 और 6/99 का प्रदर्शन किया, जिससे मेहमान टीम सीरीज 1-1 से बराबर करने में कामयाब रही।

    आईपीएल ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ी बने करोड़पति

    16 दिसंबर को समाप्त हुई आईपीएल नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी करोड़पति बने। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma) और सहारनपुर के प्रशांत वीर (Prashant Veer) पर 14.20 करोड़ रुपये की रिकार्ड राशि खर्च की तो दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब डार पर 8.40 करोड़ रुपये खर्च किए।

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के स्पिन आलराउंडर मंगेश यादव पर गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स (आरसीबी) ने पांच करोड़ से ज्यादा खर्च किए। इनके अलावा तेजस्वी सिंह, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, नमन तिवारी, सलिल अरोड़ा, सुशांत मिश्रा, रवि सिंह पर भी टीमों ने जमकर राशि खर्च की। इन खिलाड़ियों के लिए यह पल भावुक कर देने वाला रहा।

